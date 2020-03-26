المجر تغلق حدودها لمجابهة فيروس كورونا المستجد

كد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه تقرر إغلاق الحدود أمام حركة الركاب، والسماح للمواطنين المجريين فقط بدخول البلاد.





وقال رئيس وزراء المجر - في بيان وزعته سفارة المجر بالقاهرة اليوم الخميس - إنه سيتم غلق دور السينما والنوادي ووقف الدراسة في المؤسسات التعليمية.. لافتا إلى إمكانية تنظيم الفعاليات الرياضية خلف الأبواب المغلقة فقط، ولكن لا تنصح الحكومة المجرية بذلك.





وأفاد بأن الحكومة المجرية قررت وضع خطة تخصيص للأطباء وتحديد مستشفيات لمكافحة الأمراض، وأنه يتم حاليا بناء مستشفى مخصصة لمكافحة الأمراض، فضلا عن السماح ببقاء متاجر البقالة والصيدليات مفتوحة طول ساعات العمل العادية وفتح المطاعم حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.





وأضاف أن الحكومة قررت فرض غرامات تصل إلى 500 ألف فورنت (العملة المجرية) في حالة انتهاك هذه التدابير، على أن تكون مسئولية الشرطة مراقبة الامتثال لهذه التدابير.





وأشار إلى أن الحكومة المجرية تقدمت باقتراح بسن تشريع لمد فترة الإجراءات الاستثنائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن بنودا حول إمكانية تعليق أعمال البرلمان المجري وكذلك فرض عقوبات جديدة ضد الذين يقوضون جهود الحكومة المجرية في هذا الصدد.





ولفت إلى أن التشريع المقترح يتضمن تجريم نشر معلومات كاذبة أو تشويه الحقائق قد تؤدي إلى ارتباك مجموعة من الناس أو إثارة الاضطرابات بهدف عرقلة جهود الحماية ضد انتشار الفيروس.





يشار إلى أن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، أعلن حالة الطوارئ في بلاده؛ لمواجهة خطر انتشار فيروس (كورونا) المستجد بداية من 11 مارس وتم إغلاق الحدود المجرية وخضوعها للمراقبة الكاملة والسماح فقط للممرات الإنسانية للعمل.