AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

إعطاء اللبن الصناعي للطفل للرضيع .. صح أم خطأ

الخميس 26/مارس/2020 - 03:21 م
اعطاء اللبن الطبيعى
اعطاء اللبن الطبيعى للطفل للرضيع .. صح أم خطأ
Advertisements
اسماء محمد
يعتقد بعض الآباء والأمهات أن اعطاء اللبن للطفل الرضيع من الأمور الجيدة التي تساعد في تحسن صحته ونموه لكن ما لا يعلمه الآباء ان هذا ينطبق على أنواع معينة وليس كل الأنواع اللبن.

ذكر موقع "livestrong" أن دكتور بيترز في كتاب "دليل جديد لصحة الأسرة المكتملة في الطب" وصف بعض العلاجات المنزلية وتغييرات النظام الغذائي لتجنب مغص الرضع، يوصي بتجنب حليب الأبقار ، حيث قد يكون الأطفال لديهم حساسية ضد حليب البقر. 

يمكن اعطاء الأطفال الرضع انواعا تعتمد على حليب الماعز أو التي تحتوي على حليب الأبقار الذي تم معالجته خصيصًا لكسر البروتينات. 

في أغلب الاحوال يتحسن الرضع للذين يعانون من الرضاعة الطبيعية والمغص عندما يتم التخلص من حليب البقر في النظام الغذائي للأم أيضًا. يجب على الأمهات المرضعات أيضًا تجنب الكرنب والبروكلي والقرنبيط والبصل والشوكولاتة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرق حفظ وتجميد الحليب وذوبانه بأمان

أفضل حليب للأطفال.. أنواع ونصائح لصحة طفلك

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: مصر لديها فرصة للسيطرة على تفشي كورونا

صباح الجنان.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها بدون مكياج

بيان هام من الحكومة الروسية بشأن كورونا .. تفاصيل

كورونا يهدد الشباب.. وفاة فتاة عمرها 21 عاما لا تعاني أي مرض

رئيس الاتحاد الإيطالي يتحدى كورونا ويحدد موعد عودة الدوري

سلطان ماليزيا وزوجته في الحجر الصحي بعد إصابة 7 من موظفي القصر بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عنها فورا.. 5 عادات تضعف المناعة وتهددك بـ كورونا

الحياة تعود للإسكندرية وزحام على شراء السلع والخبز.. صور

بعد أول ليلة حظر.. زحام بالشوادر وتكالب على شراء السلع في طور سيناء