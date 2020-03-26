مدير منظمة العمل الدولية: خسائر عمال العالم بسبب كورونا مرعبة

كشف وباء كوفيد-19 المشكلات العميقة المتواجدة في أسواق العمل بالعالم، حيث أوقفت الشركات من جميع الأحجام عملياتها، وخفضت ساعات العمل وسرحت موظفين، وفق ما قال "جاي رايدر" المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بحسب ما نشرت منصة روداو.

قال رايدر "غالبًا ما يكون أول من فقدوا وظائفهم هم أولئك الذين كان عملهم محفوفًا بالمخاطر مثل مندوبي المبيعات ، النوادل ، موظفي المطبخ ، عمال مناولة الأمتعة والمنظفات".





أضاف "يتأرجح الكثيرون على حافة انهيار المتاجر والمطاعم ، هذا مع إلغاء الرحلات الجوية وحجوزات الفنادق وتحول الشركات إلى العمل عن بعد".





ورأى رايدر إنه "ستتأثر جميع جوانب مستقبلنا - الاقتصادية والاجتماعية والتنموية-، يجب أن تكون استجابتنا عاجلة ومنسقة وعلى نطاق عالمي ، وينبغي أن تقدم المساعدة على الفور لمن هم في أمس الحاجة إليها".





وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن ما يصل إلى 25 مليون شخص يمكن أن يصبحوا عاطلين عن العمل ، مع خسارة في دخل العمال تصل إلى 3.4 تريليون دولار أمريكي.





ومع ذلك ، أصبح من الواضح بالفعل أن هذه الأرقام قد تقلل من حجم التأثير.





في عالم حيث واحد فقط من كل خمسة أشخاص مؤهل للحصول على إعانات البطالة ، فإن تسريح العمال يسبب كارثة لملايين العائلات.





ونظرًا لأن الإجازة المرضية مدفوعة الأجر غير متاحة للعديد من مقدمي الرعاية والعاملين في مجال الصحة - أولئك الذين نعتمد عليهم جميعًا - فإنهم غالبًا ما يتعرضون لضغوط لمواصلة العمل حتى لو كانوا مرضى.





في العالم النامي، قد يتعرض العمال، والعمال اليوميون والتجار غير الرسميين لضغوط مماثلة بسبب الحاجة إلى توفير الغذاء.





قال رايدر"لدينا فرصة لإنقاذ الملايين من الوظائف والمؤسسات: إذا تصرفت الحكومات بشكل حاسم لضمان استمرارية العمل ، ومنع تسريح العمال وحماية العمال الضعفاء. يجب ألا يكون لدينا أدنى شك في أن القرارات التي يتخذونها اليوم ستحدد صحة مجتمعاتنا واقتصاداتنا لسنوات قادمة".





وتابع "إن السياسات المالية والنقدية التوسعية التي لم يسبق لها مثيل ضرورية لمنع الانكماش الاقتصادي الحالي من أن يصبح كسادًا طويل الأمد. يجب أن نتأكد من أن الناس لديهم ما يكفي من المال في جيوبهم للوصول إلى نهاية الأسبوع - وفي اليوم التالي".





وأكد "وهذا يعني ضمان بقاء الشركات - مصدر الدخل لملايين العمال - موجودة خلال فترة الانكماش الحاد ، و في وضع يمكنها من إعادة التشغيل بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".