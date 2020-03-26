لا تقلق معاشك موجود.. 8.33 مليون قائم بالصرف في خدمة كبار السن

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المعاشات، حيث بدأت الوزارة في صرف المعاشات لما يزيد على ٨.٣٣ مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية ١٥.٢٦ مليار جنيه.





وتتابع الوزيرة نيفين القباج، عمليات صرف المعاشات، مشددة على أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من جميع المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.





وناشدت الدولة أصحاب المعاشات، توخي الحذر خلال الحصول على معاشهم، واختيار أوقات مناسبة ليس بها تكدس، وحفاظا على صحة المواطنين خاصة أنهم كبار سن، فإنه يفضل الاحتراز بأقصى درجة يمكن، سواء بارتداء واستخدام أدوات العزل والتطهير، أو التباعد بين المواطنين حول الماكينات وداخل البنوك ومكاتب البريد، كما أنه من المهم التأكد من توفير الأموال اللازمة التي تغطي جميع المستفيدين من الخدمة.





وقالت وزيرة التضامن، إن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد على ٣.٤٢ مليون قائم بالصرف بقيمة ٤.٨٤ مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي ٥.٩٨ مليار جنيه يتم صرفها إلى ٣.٢٤ مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف ٤.٤٣ مليار جنيه من البنوك لما يزيد على ١.٦٦ مليون قائم بالصرف.





وحول معاش أبريل، وافقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على الخطة المقدمة من رؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة التكدسات أثناء صرف المعاشات الخاصة بشهر أبريل، وأكدت أنه تم دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.







وتم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل \.





- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافق "1، 2، 4" من شهر أبريل.





- أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف، سيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافق "5، 6، 7" من شهر أبريل.





- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريبًا فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و٩ أبريل واعتبارًا من يوم الأحد ١٢ أبريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة .





وأوضحت وزيرة التضامن أن هذه الخطة تم وضعها بناءً على تحليل طرق ومعدلات الصرف في مارس الماضي، وكذلك تحليل فئات القائمين بالصرف خلال مارس ليتم وضع الخطة بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.





وأضافت "القباج" أنه تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين، فقد تقرر بشكل استثنائي تشغيل جميع البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاثة القادمة أيضًا.

كما تمت مخاطبة محافظ البنك المركزي لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر، وذلك لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد، مع توفير صرافات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات.





كما وجهت وزيرة التضامن باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية وإجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات.