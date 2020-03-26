احذر هذه الطريقة.. هاني الناظر: رش الهاتف بـ الكحول يعرضك لهذه الكوارث.. فيديو

قال الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن أجهزة الحاسوب الآلى والهواتف المحمولة تنقل فيروس كورونا حيث أثبتت الدراسات الحديثة استقرار فيروس كورونا لمدة أيام على السطح الزجاجى لهذه الأجهزة.





وكشف أستاذ الأمراض الجلدية خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح مع الإعلامية خلود زهران عبر فضائية اكسترا نيوز، بأن طريقة تطهير وتعقيم الحاسوب والهواتف المحمولة تتم عن طريقة استخدام المناديل المبللة "الوايبس" مع الكحول ويتم مسحه، أو عن طريق استخدام قطنة بإضافة الكحول الإيثيلى، و الابتعاد عن رش الهواتف بالعطور أو الكحول تجنبا لإتلافه نهائيًا..





وأشار هانى الناظر، إلى أن نسبة 70% هو الرقم المثالى لتطهير الأيدى من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن وزارة الإنتاج الحريى توفر كافة المطهرات والكمامات الطبية بمنافذها بأسعار فى متناول الجميع تجنبا لجشع التجار أو بعض المنافذ الطبية.





ولفت، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، إلى أن الطريقة المثلى للتخلص من الكمامة الطبية رش الكحول داخل وخارج الكمامة الطبية أو الجوانتى الطبى وبعد الانتهاء من ذلك يتم قص هذه الأوقية الطبية من الكمامات أو الجوانتى ، لضمان عدم استخدامها مرة أخرى .





وطالب الدكتور هانى الناظر، أنه يجب استمرار المحافظة على تنظيف المنازل بالمطهرات تجنبا لانتقال أى فيروسات خاصة كورونا .