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أخبار العالم

طائرات عسكرية عمانية تطير في مهمة إلى الصين.. تفاصيل

الخميس 26/مارس/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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ميس رضا
توجهت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني إلى الصين مساء أمس الأربعاء، لاستيراد مواد وأجهزة طبية متنوعة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها سلطنة عُمان لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – ١٩"، 

وتأتى هذه الخطوة ضمن سلسلة الإجراءات التى تتخذها السلطنة لمنع انتشار كورونا، وفي إطار ما تقدمة القوات المسلحة من عمليات إسناد للجنة العليا بالسلطنة المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس.

وقد غادرت طائرة النقل من نوع "إيرباص" من قاعدة السيب الجوية بالسلطنة متوجهة إلى مدينة "شينزين" الصينية، وعلى متنها كوادر طبية عُمانية متخصصة من وزارة الصحة، لاستقدام المواد الطبية اللازمة والخاصة بمكافحة الفيروس، والتي سيعقبها رحلات مماثلة للصين، وذلك بهدف تعزيز المخزونات الطبية للسلطنة واللازمة للتعامل مع هذه الجائحة، وبما يحقق المجهود الوطني من جميع المؤسسات الحكومية لمكافحة الفيروس.
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