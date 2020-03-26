طائرات عسكرية عمانية تطير في مهمة إلى الصين.. تفاصيل

توجهت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني إلى الصين مساء أمس الأربعاء، لاستيراد مواد وأجهزة طبية متنوعة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها سلطنة عُمان لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – ١٩"،

وتأتى هذه الخطوة ضمن سلسلة الإجراءات التى تتخذها السلطنة لمنع انتشار كورونا، وفي إطار ما تقدمة القوات المسلحة من عمليات إسناد للجنة العليا بالسلطنة المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس.



