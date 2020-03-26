AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سقوط مافيا المطهرات المغشوشة.. ضبط مصنع بداخله 5 آلاف لتر كحول وطن مواد كيميائية فى الجيزة

الخميس 26/مارس/2020 - 12:42 م
مطهرات
مطهرات
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مصنع بالجيزة لإنتاج المطهرات الطبية المغشوشة والمقلدة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، قيام مالك مصنع غير مرخص للصناعات الكيميائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات "الكحول، الجل" غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر ووضع علامة تجارية عليها غير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالصيدليات والمستشفيات، مسببًا أضرارا جسيمة بصحة المواطنين، مستغلًا إقبالهم على شراء تلك الأصناف بسبب الظروف الراهنة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.


عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المصنع المُشار إليه بحملة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المدير المسئول، مُقيم بالقليوبية، وتبين أن المكان لا تتوافر به الاشتراطات الصحية اللازمة وبدون سجل صناعى.

وبتفتيشه أمكن ضبط كمية قدرها "5133 لتر سوائل "كحول، جل، كلور"، 1,750 طن مواد كيميائية" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

وتم ضبط 1000 بخاخة معبأة كحول مطهر سعة الواحدة 125 مللى مدون عليها إحدى العلامات التجارية "منتج نهائى معد للبيع"، و500 عبوة تحوى جل مطهر سعة الواحدة 125 مللى مدون عليها إحدى العلامات التجارية "منتج نهائى معد للبيع"، و19 جركن معبأ كحول سعة الواحد 20 لترا، و6 تانك وبرميل معبأ جل مطهر، و30 جركن معبأ كلور سعة الواحد 60 لترا، و70 شيكارة معبأة مادة كيميائية "بلومير" زنة الواحدة "25 كيلو جراما"، وجركن معبأ مادة مُذيبة سعة 33 لترا، وجركن معبأ عطر التفاح سعة 10 لترات، و2000 بخاخة وعبوة فارغة معدة للتعبئة، و2000 ستيكر خاص بالمنتجات مدون عليه إحدى العلامات التجارية.

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات "الكحول، الجل" غير صالحة للاستخدام، وتصنيعها من خامات إنتاج مجهولة المصدر، ووضع عليها العلامة التجارية المُشار إليها "غير مسجلة بوزارة الصحة" بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى ضوء الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارًا لجهود وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين خاصةً فى مكافحة الجرائم التموينية المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حماية المستهلك يضبط كميات من الكمامات والأدوية مجهولة المصدر في عدد من المحافظات

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة المنظفات في كفر الشيخ.. صور

حماية المستهلك: ضبط مصنع كمامات طبية غير مرخص بالمطرية

أمن القاهرة تشن حملات لمكافحة الغش التجارى واحتكار السلع والتلاعب بالأسعار

شاهد.. ضبط مصنع بير سلم لبيع الكحول الفاسد في دمياط

احذر مافيا بيع الكحول.. كيف استغل التجار أزمة كورونا لتحقيق الثراء؟

ترشيحاتنا

هل تفيد غرغرة الماء والملح في مواجهة فيروس كورونا؟

السلطات السعودية تنشر تفاصيل جديدة عن الباصق على السيارات لنقل كورونا

كورونا يشل الجيش الأمريكي.. وقرار جديد من البنتاجون

طبيب أمريكي يوضح حقيقة مؤلمة عن كورونا

حتى عام 2015.. هؤلاء هم المستفيدون من قرار صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. تفاصيل

إعلان إصابتين بفيروس كورونا في برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل وفاة أول مراهق بكورونا مؤشر سلبي على تطور كورونا؟

بعد إصابته بـ كورونا.. ظهور جديد لـ إدريس البا من الحجر الطبي

من غرفة النوم.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا