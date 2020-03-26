سقوط مافيا المطهرات المغشوشة.. ضبط مصنع بداخله 5 آلاف لتر كحول وطن مواد كيميائية فى الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مصنع بالجيزة لإنتاج المطهرات الطبية المغشوشة والمقلدة.





وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، قيام مالك مصنع غير مرخص للصناعات الكيميائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات "الكحول، الجل" غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر ووضع علامة تجارية عليها غير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالصيدليات والمستشفيات، مسببًا أضرارا جسيمة بصحة المواطنين، مستغلًا إقبالهم على شراء تلك الأصناف بسبب الظروف الراهنة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.









عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المصنع المُشار إليه بحملة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المدير المسئول، مُقيم بالقليوبية، وتبين أن المكان لا تتوافر به الاشتراطات الصحية اللازمة وبدون سجل صناعى.





وبتفتيشه أمكن ضبط كمية قدرها "5133 لتر سوائل "كحول، جل، كلور"، 1,750 طن مواد كيميائية" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.





وتم ضبط 1000 بخاخة معبأة كحول مطهر سعة الواحدة 125 مللى مدون عليها إحدى العلامات التجارية "منتج نهائى معد للبيع"، و500 عبوة تحوى جل مطهر سعة الواحدة 125 مللى مدون عليها إحدى العلامات التجارية "منتج نهائى معد للبيع"، و19 جركن معبأ كحول سعة الواحد 20 لترا، و6 تانك وبرميل معبأ جل مطهر، و30 جركن معبأ كلور سعة الواحد 60 لترا، و70 شيكارة معبأة مادة كيميائية "بلومير" زنة الواحدة "25 كيلو جراما"، وجركن معبأ مادة مُذيبة سعة 33 لترا، وجركن معبأ عطر التفاح سعة 10 لترات، و2000 بخاخة وعبوة فارغة معدة للتعبئة، و2000 ستيكر خاص بالمنتجات مدون عليه إحدى العلامات التجارية.





بمواجهته اعترف بإدارته المصنع وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات "الكحول، الجل" غير صالحة للاستخدام، وتصنيعها من خامات إنتاج مجهولة المصدر، ووضع عليها العلامة التجارية المُشار إليها "غير مسجلة بوزارة الصحة" بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



