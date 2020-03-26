سوهاج في أولى ليالي الحظر.. مشاجرة دامية تحطم جدار الصمت وتخلف ضحايا

استقبلت محافظة سوهاج، أول ليلة في حظر التجول الذي تم تطبيقه أمس، الأربعاء، بالتزام تام في جميع ربوع المحافظة، مع انتشار لقوات الشرطة في مختلف الطرق، ولم تمض إلا ساعة واحدة وحدثت معركة بالرصاص بقرية القرعان بمركز جرجا كسرت قرار الحظر.

المعركة التي أخرجت مواطني القرية من منازلهم، خلفت وراءها قتيلا و4 مصابين، وتمكنت الشرطة من السيطرة على الأحداث وفض الاشتباك بين عائلتي "البداينة، وعرقان" وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين أفراد من العائلتين، واستخدم في المشاجرة بنادق الخرطوش والشوم والعصي.

الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة، وألقت القبض على المتهمين، وفصلت بين الجانبين، وتم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، والمصابين للمستشفى الجامعي.

وأكدت غرفة عمليات محافظة سوهاج في بيان جاء على لسان اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، أن أبناء المحافظة بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة بـ 11 مركزا و3 أحياء التزموا بقرار حظر التجول الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء، والذي بدأ في الساعة السابعة من مساء اليوم.

وقال محافظ سوهاج إنه تمت إذاعة قرار الحظر من خلال الإذاعات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة؛ لتذكير المواطنين بالقرار، والذي لاقى استجابة كبيرة من أهالي وأبناء المحافظة، معربا عن تقديره لاستجابة المواطنين وأنهم على قدر المسئولية، داعيا أن يرفع المولى عز وجل البلاء وأن يحفظ مصرنا الغالي شعبا وجيشا وقائدا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد مصدر بمديرية الصحة في محافظة سوهاج، أن جميع العيادات الطبية الخاصة تم إغلاقها بالتزامن مع تطبيق قرار حظر التجول، والتزم جميع الأطباء بالقرار، ولم يحدث أي خروقات لقرار الحظر.

وقال المصدر إن المراكز الطبية المتخصصة تم استثناؤها من قرار الحظر مثل مراكز النساء والولادة والقلب، والجراحات، والعنايات بجميع أنواعها، نظرا لحاجة المواطنين الضرورية لها.

وتلاحظ تعامل الأجهزة الأمنية في ربوع المحافظة برفق مع المخالفين لقرار الحظر، خاصة في القرى والنجوع، والتي تعود أهلها على السير في الشوارع، وتم إقناعهم بضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلى الشوارع لمنع تواجد أي تجمعات.