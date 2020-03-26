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أخبار العالم

القوات الأمريكية تنسحب من قواعدها في العراق

الخميس 26/مارس/2020 - 12:37 م
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية تعلن انسحابها من قواعدها في العراق
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت القوات الأمريكية، اليوم، الخميس، انسحابها من عدة قواعدها وتسليمها إلى القوات العراقية.

وحسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، قررت القوات الأمريكية الانسحاب من قواعد الحبانية وكي وان والقصور الرئاسية في الموصل شمالي العراق؛ بالإضافة إلى قاعدة القيارة جنوبي الموصل.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد إلى قصف صاروخي.

وقال مصدر أمني لـ "السومرية نيوز"، إن "صاروخي كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أي خسائر بشرية".

وأضاف أن "صافرات الإنذار أطلقت في المنطقة".
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