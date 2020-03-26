القوات الأمريكية تنسحب من قواعدها في العراق

أعلنت القوات الأمريكية، اليوم، الخميس، انسحابها من عدة قواعدها وتسليمها إلى القوات العراقية.





وحسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، قررت القوات الأمريكية الانسحاب من قواعد الحبانية وكي وان والقصور الرئاسية في الموصل شمالي العراق؛ بالإضافة إلى قاعدة القيارة جنوبي الموصل.



