AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عاطل وسيدة بالإسكندرية بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر و48 طربة حشيش

الخميس 26/مارس/2020 - 03:51 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
أحمد عبد العزيز
قرر المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية حبس عاطل وسيدة،4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة وبحوزتهما 15 ألف قرص مخدر و48 طربة لمخدر الحشيش وسلاح ناري.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرها قضية مخدرات ومطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين في قضيتي (ضرب، أقراص مخدرة)، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وسيدة بدون عمل، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل.

وضبط بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر، و48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام، وطبنجة، وخزينة، و7 طلقات نارية، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، استخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

قُدرت قيمة التكلفة المالية للمواد والأقراص المخدرة بحوالي مليون و536 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 3.5 كيلو هيروين و9 كيلو حشيش بـ الجيزة

الداخلية تضبط عاطلا بـ 50 طربة حشيش في الجيزة

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 180 طربة حشيش بالإسكندرية

ضبط مسجل شقى خطر بالإسكندرية وبحوزته 30 طربة "حشيش"

بقيمة 2 مليون و800 ألف جنيه.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته 400 طربة حشيش

1520 طربة حشيش وكوكايين .. الداخلية تحبط صفقة مخدرات بـ 21 مليون جنيه

ترشيحاتنا

التضامن: مد فترة صرف المعاشات على مدار 12 يومًا لتخفيف الضغط

بريطانيا تعلن عجزها عن مواجهة وباء كورونا: لا نستطيع تحمل المزيد من المصابين

انهيار أسعار الدولار والسبب كورونا | تفاصيل

إعفاء الأسر الفقيرة من فواتير الكهرباء والماء بسبب كورونا في موريتانيا

تريند الفن.. نجلاء فتحي مطلوبة على جوجل بعد العثور على جثة في منزلها.. انتحار منتج فني

التعليم توجه رسالة طمأنينة لطلاب الثانوية العامة: صحتكم أمانة في أعناقنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص حامل هاتف للسيارة.. يمكنك صنعه بسهولة وفي ثواني

في أول أيامه.. رجال الشرطة: تجاوب من المواطنين أثناء فرض حظر التجول

توقف عنها فورا.. 5 عادات تضعف المناعة وتهددك بـ كورونا