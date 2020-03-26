حبس عاطل وسيدة بالإسكندرية بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر و48 طربة حشيش

قرر المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية حبس عاطل وسيدة،4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة وبحوزتهما 15 ألف قرص مخدر و48 طربة لمخدر الحشيش وسلاح ناري.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرها قضية مخدرات ومطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين في قضيتي (ضرب، أقراص مخدرة)، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وسيدة بدون عمل، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما بمحافظة الإسكندرية.





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل.





وضبط بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر، و48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام، وطبنجة، وخزينة، و7 طلقات نارية، ومبلغ مالي.





بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، استخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.





قُدرت قيمة التكلفة المالية للمواد والأقراص المخدرة بحوالي مليون و536 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.