هنتغدى إيه.. حواوشى وسلطة زبادى

سفرة كاملة

طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.





مقادير الحواوشي :

للعجينة

3 أكواب دقيق

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق صغيرة خميرة فورية

ربع كوب زيت

كوب ماء دافئ

" للحشوة"

نصف كيلو لحمة مفرومة

طماطم مفرومة بدون ماء

حزمة بقدونس مفروم

بصلة مبشورة

بهارات

جوزة الطيب

فلفل حار مفروم

ملح

فلفل اسود









طريقة عمل الحواوشي :

لتحضير العجين

فى بولة عميقة نخلط الدقيق مع الملح والسكر والخميرة واللبن البودرة ونضيف عليهم الزيت ونعجن ونضيف الماء الدافئ بالتدريج مع استمرار العجن ونغطيها ونسيبها تخمر لمدة ساعة فى مكان دافئ.

فى بولة عميقة نخلط اللحمة مع البصل والطماطم والبقدونس والملح والفلفل والبهارات وجوزة الطيب والفلفل الحار

نقسم العجين كور ونفردها بالنشابة على سطح أملس مرشوش بالدقيق وافردى عليه طبقة من اللحم وغطيه بطبقة اخرى من العجينة واقفلى الأطراف جيدا ونرصه فى صينية مناسبة وندخله الفرن الى تمام النضج ويقدم.





سلاطة زبادى



مكونات سلاطة الزبادي :



3 ملاعق مايونيز

2 علبة زبادي

ثمرة خيار كبيرة

2 فص ثوم مهروس

نصف ليمونة

ملح و فلفل اسود

ملعقة زيت زيتون



طريقة عمل سلطة الزبادي :



قشري ثمرة الخيار جيدًا ثم افرميه أو ابشريه

وفي وعاء أضيفي علبتي الزبادي مع الثوم المهروس والمايونيز والملح والفلفل ثم أضيفي الخيار المبشور مع عصير الليمون و زيت الزيتون وقلبي الخليط جيدًا واتركيها لمدة نصف ساعة بالثلاجة قبل تناولها.