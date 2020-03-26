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محافظات

بالجهود الذاتية.. شباب السقالة يعقمون الشوارع بالغردقة

الخميس 26/مارس/2020 - 02:19 م
شباب السقالة يعقمون
شباب السقالة يعقمون الشوارع بالغردقة
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إبراهيم جادالله

 شارك عدد من  شباب منطقة السقالة بالغردقة  فى عملية تعقيم وتطهير شوارع المنطقة بالاشتراك مع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والطب الوقائى بمديرية الصحة بالبحر الأحمر  تجنبا لانتشار الكورونا وذلك ضمن المبادرات الشعبية التى انطلقت فى البحر الأحمر  من الشباب لتنظيف و تعقيم الأماكن الحيوية تجنبا لانتشار الفيروس.

 مؤكدين على ارتفاع مستوى وعي المواطن بالأزمة ومشاركته فى الحملات الشعبية والالتزام بتعليمات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا .

وأكد صالح جمعة أحد الشباب المشاركين أنه بدأت الحملة بمساهمات شعبية وتطوعية بالسيارات والمعدات بإشراف الطب الوقائى الذى أشرف على مواد التعقيم وجابوا شوارع المنطقة وحواريها وأقدم الشباب على تعقيم وتطهير الماكينات، بالإضافة إلى توفير عدد من القفازات والمناديل الورقية والأكياس البلاستيكية بجوار كل ماكينة لاستخدامها من قبل المواطنين قبل استعمال الماكينات، في إطار الحملات الشعبية لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف ناصر الدشناوى رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أن الحملة أطلقها عددًا من الشباب  المتطوعين،  وذلك بالمجهودات الذاتية وبمساهمة من أهالي الخير بالمنطقة، المبادرة استهدفت الشوارع ومناطق التجمعات ، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من هذا الوباء الذي بات يهدد حياه


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بالجهود الذاتية.. شباب السقالة يعقمون الشوارع بالغردقة
بالجهود الذاتية.. شباب السقالة يعقمون الشوارع بالغردقة
بالجهود الذاتية.. شباب السقالة يعقمون الشوارع بالغردقة
بالجهود الذاتية.. شباب السقالة يعقمون الشوارع بالغردقة
بالجهود الذاتية.. شباب السقالة يعقمون الشوارع بالغردقة
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