القولون العصبي.. أعراضه.. علاجه.. أسبابه

كثير من الأشخاص يعانون من تهيج في القولون وألم في القولون وانتفاخ قولون، لذا قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، أعراض وعلاج وأسباب القولون العصبي.

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‏القولون العصبي ..

سببه الدقيق غير معروف لكن النظريات تربط أسبابه بنوعية الغذاء والتوتر النفسي ويحدث أحيانًا بعد النزلات المعوية).

‏البعض يستخدم مصطلح القولون الهضمي ويقصد به أن قولونه يتأثر بالأكل فقط وليس التوتر.

ولكن الحقيقه أنه مصطلح خاطئ

والمصطلح الصحيح هو القولون العصبي وهو يتأثر بالأكل والتوتر



‏أنواع القولون العصبي

ينقسم الى ٣ أنواع :



١- قولون عصبي إمساكي

(يسيطر فيه الامساك على الاعراض )



٢- قولون عصبي إسهالي (يسيطر عليه الإسهال )



٣- قولون عصبي متنوع / مختلط (تختلط فيه الأعراض)



‏أهم أعراض ‎القولون_العصبي :



١- ألم في البطن (عادةً أسفل البطن وممكن يكون باليمين أو اليسار ) و يتحسن بعد التبرز هذا الألم عادة يكون متكرر



٢- إنتفاخ بالبطن وغازات(أصوات البطن)



٣- امساك وإسهال



٤- مخاط في البراز



‏أعراض لا يسببها القولون العصبي عادة

ومهم إن وجدت أن يبحث الطبيب عن أسباب أخرى :

دم مع التبرز

نزول شديد مستمر بالوزن

إستفراغ الدم

فقر الدم (أنيميا) خصوصًا بالرجال



وجود هذه الأعراض يتطلب تحاليل أكثر و مناظير



هناك ‏أعراض قد يكون لها علاقة بالتوتر قد تحدث بالقولون العصبي :

الخفقان

ضيق النفس

التنميل والخدران

الصداع

الخمول الشديد



‏ دوائيًا :

حسب نوع القولون العصبي نحدد ان كانت الحاجه لملينات ام ألياف ام أدويه لتقلصات البطن او بكتيريا نافعة او غيره

ومهم جدًا معرفه ان ما يناسب صديقك او جارك قد يضرك

يجب مراجعة الطبيب للكشف والفحص و وصف العلاج المناسب



‏غذائيًا :

ولكن إليك بعض النصائح العامة التي لا تنطبق على الكل لكن قد تفيد الكثير



يجب تجنب

البقوليات قدر المستطاع ..

تجنب الحليب

تجنب التدخين

تجنب المعجنات

تجنب المشروبات الغازية

وهناك من يزعجهم / البقدونس / الجرجير / الملوخية / القرنبيط / البصل /

وكنا ذكرت .. الاغذية المزعجة لمريض القولون غالبا تختلف من شخص لأخر ..



-أما عن المشربات

فأفضلهم هو الشمرا

فنجان شمرا دافىء .. جيد في حالة الشعور بنفخة في القولون ناتجة عن تناول أغذية مثيرة للقولون

ونذكر ايضا .. البابونج ..النعناع .. اليانسون ..



-نفسيًا

العلاقة بين ‎القولون_العصبي والمشاكل والأمراض النفسية علاقة مهمة ووطيدة

تجنب التعصيب .. التوتر... القلق ..

ودور الطبيب تحديد الحاجه لتحويل الحالة لمختص أو طبيب نفسي أحيانًا

