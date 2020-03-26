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حوادث

السائق هارب.. تحقيقات النيابة في دهس 14 سيارة بالدائرى الإقليمي

الخميس 26/مارس/2020 - 02:18 م
حادث الدائرى الاقليمي
حادث الدائرى الاقليمي
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ندى حمودة _ أحمد مهدي
تجري نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في دهس سيارة تريلا لحوالي ١٤ سيارة على الطريق الإقليمي بالصف متوقفين في كمين وقت حظر التجول، ما أدى إلى مصرع ١٧ شخصا وإصابة ١٤ آخرين.

وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية عن مفاجأة، حيث تبين أن سائق السيارة النقل المتسببة في الحادث هارب، حيث ترك السيارة وفر هاربا فور وقوع الحادث.

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وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول هوية السائق والاستعلام من الإدارة العامة للمرور عن مالك السيارة وترخيصها ومدى وجود تباع رفقته من عدمه.

وكشفت التحقيقات أنَّ إحدى سيارات النقل الثقيل (تريلا) اقتحمت الكمين بالتزامن مع تطبيق قرار حظر التجوّل (7 مساءً إلى 6 صباحًا).

وأضافت أنَّ السيارة التريلا اصطدمت بـ 14 سيارة بجهة الكيلو 25 على طريق الدائري الإقليمي.

وفور تلقي شرطة النجدة بلاغًا عن الحادث، وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال، إذ انتقل إلى موقع الحادث اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، والعميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، برفقة فرق المباحث والإنقاذ البري والإسعاف.
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