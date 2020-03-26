مساءلة تأديبية.. إجراء حاسم ضد عسكريين خالفوا تعليمات حظر التجول في السعودية

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية إحالة العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق منع التجول إلى المساءلة التأديبية.









وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، صرح مصدر مسئول في وزارة الحرس الوطني بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يظهر محتواه أفرادًا من قوات وزارة الحرس الوطني أثناء قيامهم بعملهم لتطبيق الأمر بمنع التجول، وتجاوزهم عن أحد الأشخاص بعدم التقيد بمنع التجول، وقيامهم بالتصوير معه في المقطع الذي تم تداوله.





















وأكد المسئول أن هذا التصرف اجتهاد شخصي من قبل الأفراد، وتمت إحالتهم إلى المساءلة التأديبية؛ لمجازاتهم على مخالفتهم لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول.









وشدّد المصدر على أن أمر منع التجول يطبق على الجميع إلا الحالات المستثناة بموجب التعليمات.