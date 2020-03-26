AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مساءلة تأديبية.. إجراء حاسم ضد عسكريين خالفوا تعليمات حظر التجول في السعودية

الخميس 26/مارس/2020 - 02:19 م
الحرس الوطني السعودي
الحرس الوطني السعودي
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية إحالة العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق منع التجول إلى المساءلة التأديبية.


وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، صرح مصدر مسئول في وزارة الحرس الوطني بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يظهر محتواه أفرادًا من قوات وزارة الحرس الوطني أثناء قيامهم بعملهم لتطبيق الأمر بمنع التجول، وتجاوزهم عن أحد الأشخاص بعدم التقيد بمنع التجول، وقيامهم بالتصوير معه في المقطع الذي تم تداوله.





وأكد المسئول أن هذا التصرف اجتهاد شخصي من قبل الأفراد، وتمت إحالتهم إلى المساءلة التأديبية؛ لمجازاتهم على مخالفتهم لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول.


وشدّد المصدر على أن أمر منع التجول يطبق على الجميع إلا الحالات المستثناة بموجب التعليمات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية : هؤلاء الفئات لا ينطبق عليهم قرار حظر التجول بسبب كورونا

الداخلية السعودية تقرر الاستثناءات المتعلقة بمنع التجول للحد من انتشار كورونا

المؤذنون والقطاع الصحي ومعامل الأغذية.. تعرف على قوائم لا يشملها قرار حظر التجول في السعودية

السعودية: تطبيق قانون العقوبات على من يخالف قرار منع التجول.. فيديو

السعودية تلقي القبض على أشخاص خالفوا حظر التجول

شروط سعودية جديدة بشأن المستثنين من حظر التجول

ترشيحاتنا

حقيقة وفاة أشهر طفلة إيرانية بـ كورونا.. صور

في ذكرى رحيل وداد حمدي .. حكاية قتلها بدلًاً من يسرا

هندوسية ارتاحتوا.. ندى موسى تثير الجدل بسبب حقيقة ديانتها

ماذا يحدث للجسم عند تناول الحليب بالكركم؟

سلطان ماليزيا وزوجته في الحجر الصحي بعد إصابة 7 من موظفي القصر بـ كورونا

متى يتوقف انتشار فيروس كورونا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوبة بكاء لـ كاردي بي من داخل الحجر المنزلي .. اعرف السبب

«صدى البلد» في رحلة عذاب بقطار الصعيد رغم كورونا.. والركاب: الفيروس مش بيصيب مؤمن

قدرة خيالية لمعجون الأسنان في تنظيف مصابيح سيارتك