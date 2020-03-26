ساديو ماني يؤدي تدريبات تأهيلية في الجيم.. شاهد

شارك السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مُتابعيه صور جديدة له من الجيم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وظهر ساديو ماني فى الصور وهو يؤدى تدريبات شاقة ويستعرض لياقته البدنية داخل صالة الألعاب الرياضية الخاصة به.





يذكر أن الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، تبرع مؤخرًا بمبلغ مالي 45 ألف يورو، كنوع من التضامن مع المصابين بـ فيروس كورونا في بلاده.





ووجّه ماني نصائح توعيه إلى شعب بلاده، من خلال فيديو نشره عبر السوشيال ميديا، للحفاظ على أنفسهم من فيروس كورونا، المنتشر في جميع أنحاء العالم.





ويشهد الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي اقترب من أسوار "أنفيلد" معقل ليفربول، فترة توقف حاليًا، بسبب تفشي فيروس كورونا.