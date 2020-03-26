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أخبار العالم

تباطؤ الفيروس.. منظمة الصحة العالمية تزف بشرى بشأن كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 03:52 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية تزف بشرى بشأن كورونا
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دعاء أبوهشيمة
تحدثت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن "مؤشرات مشجعة" بشأن تباطؤ في تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا رغم خطورة الوضع الحالي.

وقال مدير الفرع الأوروبي في منظمة الصحة العالمية هانس كلوجي، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من كوبنهاجن: "رغم أن الوضع لا يزال مقلقا جدا، لكننا بدأنا نرى مؤشرات مشجعة"؛ بحسب "العربية".

وأضاف كلوجي: لقد بدأت إيطاليا "تشهد معدل ارتفاع بالإصابات أقل بقليل من السابق رغم أنه لا يزال مبكرًا القول إن الوباء بلغ ذروته في البلاد".

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة كوورنا، موضحة "هذا هو وقت التضامن العالمي لمواجهة تهديد كورونا".

وجدير بالذكر أنه تم تسجيل 250 ألف إصابة بفيروس كورونا في أوروبا، أكثر من نصفها في إيطاليا (74386 إصابة) وإسبانيا (56188 إصابة)، بحسب تعداد قامت به فرانس برس اليوم الخميس.

ومع 258068 إصابة على الأقل و14640 وفاة، باتت أوروبا القارة الأكثر تضررًا من الوباء، قبل آسيا التي ظهر فيها الفيروس والتي تسجل (100937 إصابة و3636 وفاة). لكن عدد الإصابات المؤكدة رسميًا لا يعكس بالضرورة العدد الفعلي للإصابات، حيث إن العديد من الدول لا تختبر إلا من تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفى.
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