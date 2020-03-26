الإنسان أولا.. وزير الخارجية السعودي يكشف رسالة قمة العشرين بالرياض

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان المالكي أن رسالة قمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض وبرئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، هي "الإنسان أولًا.. لنعمل سويًا للانتصار على الجائحة وتداعياتها".





وانطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين الافتراضية بكلمة افتتاحية ألقاها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.









وقالت قناة "العربية" إن تلك القمة الاستثنائية التي عقدت عن بعد (عبر الفيديو)، حضرها قادة أقوى عشرين دولة اقتصاديا ومعهم دول أخرى ومنظمات عدة، في مقدمتها منظمة الصحة العالمية، للحديث حول ما يمكن فعله لمواجهة أزمة كورونا العالمية.





وقال الملك سلمان بن عبد العزيز خلال كلمته، إن جائحة كورونا تحتاج اتخاذ تدابير حازمة، مؤكدا تمنيه لكل المصابين بالشفاء.





وأضاف الملك سلمان أن تأثير جائحة كورونا يمتد لأسواق المال والتجارة العالمية، مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية بسبب كورونا تتطلب استجابة عالمية.





وتابع الملك سلمان أن العالم كله يعول على تكاتف دول مجموعة الـ 20 لمواجهة كورونا، مؤكدا ضرورة العمل مع الدول الصديقة والمنظمات المختصة لاحتواء فيروس كورونا.





وثمن الملك سلمان الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دول العالم لوقف انتشار كورونا، مبديا دعمه لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة كورونا.