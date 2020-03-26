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أخبار العالم

الملك والملكة يخضعان للحجر الصحي .. سر تسلل كورونا إلى القصر الملكي في ماليزيا

الخميس 26/مارس/2020 - 04:38 م
على صالح
يخضع ملك وملكة ماليزيا للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة سبعة من العاملين في القصر بالإصابة بالفيروس التاجي، وفقا لما أعلنه القصر الملكي في ماليزيا اليوم 

وذكر بيان عن القصر أن الملك سلطان عبد الله سلطان احمد شاه وزوجته تونكو عزيزة امينة ميمونة اختبرا وأكدت النتائج سلبية العدوى، لكنهما سيعزلان لمدة 14 يوما لتوخي الحذر.

وفي غضون ذلك، تم نقل الموظفين المصابين إلى المستشفى حيث يحاول المسؤولون تحديد مصدر العدوى، كما يتم تطهير القصر.

ولدى ماليزيا أكثر من 2000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم الإبلاغ عن 235، يوم الخميس الماضي، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في جنوب شرق آسيا، وتوفي نحو 21 شخصا بسبب المرض

وتم ربط معظم حالات العدوى في اندونيسيا بالمؤتمر الإسلامي الذي عُقد في مسجد سري بيتالينج في فبراير الماضي، وحضر الحفل نحو 20 الف شخص ثلاثة أرباعهم من ماليزيا.

وكان الحضور الآخرون من بنجلاديش وبروناي والفلبين وسنغافورة وتايلاند، وواصلوا انتشار العدوى في بلدانهم الأصلية.

وفي الأسبوع الماضي ، دخلت ماليزيا في تأمين كامل لمحاولة إبطاء انتشار الفيروس، حيث مُنع الأشخاص من مغادرة منازلهم باستثناء الاحتياجات العاجلة.

كما تم إغلاق المدارس، وتم إغلاق جميع الأعمال باستثناء الخدمات الأساسية، بينما مُنع الزوار الأجانب من الدخول إلى البلاد ومنع الماليزيون من المغادرة.

وتم تكليف الشرطة في البداية بالحفاظ على الإغلاق في مكانه، ولكن تم جلب الجنود بعد أن بدأ الناس في خرق القواعد.

وكان من المتوقع أن تستمر الإجراءات حتى نهاية مارس، لكنها مددت يوم الأربعاء حتى منتصف أبريل.

ويُعتقد الآن أن أكثر من ثلث سكان العالم - أو 3 مليار نسمة - يتعرضون لنوع من الإغلاق الضروري؛ للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس.

وسنت الهند أكثر عمليات الإغلاق انتشارًا الأسبوع الجاري عندما أمرت جميع سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة بالبقاء في منازلهم ومغامرة فقط بالخارج لحالات الطوارئ.

كما أغلقت الصين نحو 760 مليون شخص مع انتشار الفيروس، لكنها بدأت الآن في تخفيف القيود مع تراجع الإصابات الجديدة.

وعلى الصعيد العالمي، تجاوزت الإصابات 450 الف بينما تجاوزت الوفيات 20 الف مع تحذير منظمة الصحة العالمية من أننا لم نصل بعد إلى الذروة.

وظهر الفيروس التاجي لأول مرة في الصين في نهاية العام الماضي، قبل أن يجتاح الشرق إلى الغرب في جميع أنحاء العالم.

وأصبحت أوروبا والولايات المتحدة الآن بؤر مركزية جديدة للفيروس، مع إصابات مركبة أكثر من أي مكان آخر بما في ذلك الصين.

وسجلت إيطاليا وحدها ، الدولة الغربية الأكثر تضررا ، أكثر من 7500 حالة وفاة - أكثر من الصين كلها.
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