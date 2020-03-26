حظر وإغلاق المحال.. قرارات عاجلة من الحكومة اللبنانية لمكافحة كورونا

قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، منع التجول من الساعة السابعة مساءً وحتى الخامسة صباحًا، وذلك لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.





كما قررت الحكومة تعليق العمل في السوبرماركت والمحلات التجارية ومؤسسات تصنيع المواد الغذائية من الساعة السابعة مساءً وحتى الخامسة صباحًا مع استثناء الأفران والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية.





وكشفت السلطات الصحية في لبنان عن تقريرها اليومي بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ مشيرة إلى أنه قد تم تسجيل 35 حالة جديدة بالإضافة إلى حالتي وفاة؛ بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.





وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 368 حالة بزيادة 35 حالة عن يوم أمس.





كما سجّلت حالتي وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما في العقد الخامس من العمر والآخر في العقد السابع من العمر.



