AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

من فجر الجمعة.. إغلاق شارع الهرم أعلى نفق اللبيني لمدة 3 أيام

الخميس 26/مارس/2020 - 06:06 م
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق شارع الهرم جزئيًا أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام تبدأ من غد الجمعة وحتى الأحد المقبل.


ويرجع الاغلاق الجزئي الي سرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومى لمترو الأنفاق " الخط الرابع " حيث سيتم بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة نقل مرافق "الكهرباء" والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع".




وتبدأ الأعمال من يوم الجمعة الموافق 27/3/2020 وحتى يوم الأحد الموافق 29/3/2020 ، وذلك خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الـ 5 صباحًا فقط طوال أيام العمل.


وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لإرشاد المارة والمركبات بمحيط منطقة الأعمال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق جزئى لشارع الهرم لنقل خطوط المرافق المتعارضة مع أعمال حفر مترو الأنفاق

غلق جزئى لتقاطع شارعي ربيع الجيزى ونور المصطفى لنقل خطوط مياه شرب في الجيزة

بسبب الخط الرابع لمترو الأنفاق.. غلق جزئى لشارع ربيع الجيزى لمدة 3 أيام في الجيزة

لنقل المرافق.. مرور الجيزة: غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي لمدة 3 أيام

مرور الجيزة: غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي لمدة 3 أيام

مرور الجيزة: استمرار الغلق الجزئي لشارع ربيع الجيزي لليوم الثاني

ترشيحاتنا

قادة قمة العشرين يتفقون على ضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي

هل يجوز الجهر بقدر بسيط في الصلاة السرية منعا للسرحان .. إعرف الرأي الشرعي

فى ذكرى رحيل شوقى شامخ.. مأساته فى الأيام الأخيرة قبل وفاته

الصيغة الجديدة لأذان الجمعة.. اعرف الألفاظ المضافة

للمرة الأولى.. وباء كورونا يطيح بحكومة دولة أوروبية

بعد إثارته للرعب.. تعرف على تاريخ كورونا مع الإنسان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلي نفسك في البيت .. 4 سناكس صحية ترفع المناعة

أبرزها التخلص من الملصقات القديمة.. 4 خدع ذكية للاستخدام في سيارتك

ليلة دامية في الظلام والسكون التام .. تفاصيل 6 ساعات لحادث الدائرى الاقليمى بكمين الحظر في الجيزة..شاهد