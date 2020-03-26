بمشاركة رئيس الحزب.. "أبناء مصر" ينظم حملة توعية وتطهير لمواجهة كورونا

شارك المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، عضو تحالف الأحزاب المصرية، في حملة توعية نظمها الحزب من مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في محافظة القاهرة.





وقال "بركات" في بيان له، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل قصارى جهدها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاملت مع الأزمة بكل حرفية وشفافية، وهو ما يشعر به المواطن المصري بالفعل.









وأكد رئيس حزب أبناء مصر، على أهمية الدور المجتمعي والتوعوي للأحزاب السياسية في عمل التوعية اللازمة والتواصل مع الشارع، وهو ما دفعه لأن يكون على رأس الحملة التي ينظمها حزب أبناء مصر.









وناشد عضو تحالف الأحزاب المصرية، كل فئات الشعب المصري، بالالتزام بتعليمات الحكومة فيما يخص مواجهة هذا الفيروس القاتل، مشيرًا إلى أن الخطر ما زال قائمًا ولكنه يثق في وعي المواطنين وتكاتف كل شرائح المجتمع للمرور من هذه الأزمة والخروج من هذا الننق المظلم قريبًا.









وأشار إلى أنه يجب تقديم التحية للرئيس السيسي، وللقوات المسلحة المصرية، وللجنود البواسل من أبناء الشرطة، وأيضًا للحكومة وكل الوزارات؛ على ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات من شأنها مصلحة المواطنين في أزمة انتشار فيروس كورونا.