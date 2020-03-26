ميجان ميركل تعود إلى الفن بعد انفصالها عن العائلة المالكة في بريطانيا

كشفت دوقة ساسكس الممثلة الامريكية الجنسية ميجان ميركل عن أول اعمالها الفنية بعد الانفصال عن العائلة المالكة في بريطانيا هي وزوجها الامير هنري





وأعربت ميجان عن سعادتها بالمشاركة في فيلم وثائقي من انتاج ديزني، تشارك من خلاله بقراءة التعليق صوتيا





ووفقا ل ديلي ميل فيتمثل التعاون بين ميجان ميركل وشركة صناعة الأفلام الشهيرة لصالح مؤسسة Elephants Without Borders الخيرية - وهي منظمة مكرسة للحفاظ على الحياة البرية وتساعد على حماية الحيوانات من الصيد غير المشروع.





ووافقت ميجان على إجراء التعليق الصوتي بعد طلب مباشر من صانعي الأفلام، وسجلته في بريطانيا هذا الخريف بعد رؤية لقطات من الفيلم الوثائقي، وفقًا لصحيفة التليجراف.





وكشف مقطع دعائي لـ الفيلم الوثائقي الافيال أنه "يتبع رحلة عائلة من فصيلة الافيال استثنائية لمسافة 1000 ميل عبر إفريقيا في مغامرة ستغير حياتها".





ويأتي ذلك بعد أن تم تصوير دوق ساسكس ، 35 عامًا ، وهو يروج لمهارات ديزني الصوتية لمدير ديزني بوب إيجر في يوليو الماضي.



