صلاح عبد الله يطالب نجيب ساويرس بتصحيح خطأ وقع فيه

وقع رجل الأعمال نجيب ساويرس في خطأ بسيط دون قصد، وطالبه الفنان صلاح عبد الله بتصحيحه.





وخطأ ساويرس الذي وقع فيه هو "إملائي" عند كتابته تعليق عبر حسابه على Twitter وهو :"شفاء 15الف حالة في ايطاليا رغم حالات الموتي المرتفع... الحمد لله .. الهى ما يخلصنا من الكابوس ده".





وبسبب وضع كلمة "ما" في الجملة تعطي معنى مختلفا.