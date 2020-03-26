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فن

صلاح عبد الله يطالب نجيب ساويرس بتصحيح خطأ وقع فيه

الخميس 26/مارس/2020 - 07:41 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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شيرى نبيل
وقع رجل الأعمال نجيب ساويرس في خطأ بسيط دون قصد، وطالبه الفنان صلاح عبد الله بتصحيحه.


وخطأ ساويرس الذي وقع فيه هو "إملائي" عند كتابته تعليق عبر حسابه على Twitter وهو :"شفاء 15الف حالة في ايطاليا رغم حالات الموتي المرتفع... الحمد لله .. الهى ما يخلصنا من الكابوس ده".

وبسبب وضع كلمة "ما" في الجملة تعطي معنى مختلفا.

من ناحية أخرى طالب الفنان صلاح عبد الله رجل الأعمال ساويرس بتصحيح الخطأ الإملائي كاتبًا: "نداء للحبيب النجيب شيل(ما) من البوست اللي فات عشان جمهورك العريض بيقولك: كدا بتدعي علينا مش لينا فشيل (ما)".
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صلاح عبد الله يطالب نجيب ساويرس بتصحيح خطأ وقع فيه

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