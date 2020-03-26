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مرأة

بمكونين فقط من مطبخك .. تفتيح المناطق الداكنة فورا

الخميس 26/مارس/2020 - 07:55 م
مناطق داكنة
مناطق داكنة
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لمياء الياسين

هل تعانين من بعض المناطق الداكنة؟ يمكنك التخلص منها سريعا بوصفة لن تكلفك 5 جنيهات لتفتيح تلك الأماكن يقدمها موقع برايت سايد.. إليك وصفة الكركم والحليب.


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مكونات وصفة الكركم والحليب

الكركم هو العلاج الأكثر طبيعية لإزالة الشوائب وخلايا الجلد الميتة من ركبتيك ومرفقيك دون أي آثار جانبية. يحتوي على مركب يسمى الكركمين الذي يقلل وينظم الإنتاج الزائد من الميلانين المسؤول عن البشرة الداكنة.


  • اخلطي بعض مسحوق الكركم مع ملعقة صغيرة من الحليب.ضعه على الركبتين والمرفقين.ودلكيها لبضع دقائق واتركيها حتى تجف طبيعيًا.اشطفيها بالماء الدافئ.


يمكنك إضافة القليل من العسل إلى الخليط للحصول على تأثير أفضل.

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