برلماني: حظر التجول يتماشي مع تعليمات الصحة العالمية بالتباعد الاجتماعي

أكد النائب خالد بشر عضو مجلس النواب، على ترحيبه التام بقرار فرض حظر التجوال بدءا من السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، قائلا إنه قرار في التوقيت المضبوط والمناسب تماما ويتماشي مع خطر وباء كورونا من ناحية، ومع اجراءات التباعد الاجتماعي التي نادت بها منظمة الصحة العالمية من ناحية أخرى.





ونوه بشر في بيان له اليوم، بقرار غلق كافة المحال التجارية والمحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات، والغلق التام كذلك للكافتيريات والمطاعم والنوادى الليلية، قائلا إن صحة المصريين هى الأهم ولا ينبغي التهاون حتى لا يخرج الوباء لا قدر الله عن السيطرة كما حدث في بلاد أوروبية كبرى تهاونت مع الفيروس ودرجة انتشاره.





وشدد على أن مصر وفور ظهور الفيروس في الصين، كانت من أوائل الدول التي انتبهت لخطره وتواصلت مع السلطات الصحية في الصين للوقوف على كافة أبعاده وطريقة انتشاره والسيطرة عليه.