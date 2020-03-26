3 امتيازات للتطوع في مبادرة البالطو الأبيض.. تعرف عليها

طالب رامي عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي، بإطلاق مبادرة "البالطو الأبيض"، التي تسعى إلى توفير 10 آلاف متطوع من طلاب السنة النهائية لكليات الطب والصيدلة، وتأهيلهم وتدريبهم كأطقم طبية مساعدة، لتقديم الخدمة الطبية في مرحلة الطوارئ إذا ما استدعت الضرورة ذلك في المراحل المقبلة لمواجهة فيروس كورونا.





وأوضح عبدالباقي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر في حالة حرب مع فيروس كورونا، وهو ما يستلزم وجود عدد أكبر من الأطقم الطبية، لدعم طاقة المستشفيات الحالية، أو في حالة تجهيز مستشفيات ميدانية في المراحل اللاحقة، مؤكدا أن المبادرة التزام وطني تجاه طلاب الطب والصيدلة.





وأكد عضو التنسيقية، أن الشباب المشاركين سيحصلون على عدة امتيازات، أبرزها الخبرة الميدانية المكتسبة من التطوع، توجيه الشكر لهم من قبل الدولة على مجهودهم في مكافحة كورونا، فضلا عن تكريمهم في نهاية التطوع من قبل التنسيقية.