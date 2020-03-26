AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

3 امتيازات للتطوع في مبادرة البالطو الأبيض.. تعرف عليها

الخميس 26/مارس/2020 - 08:18 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن

طالب رامي عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي، بإطلاق مبادرة "البالطو الأبيض"، التي تسعى إلى توفير 10 آلاف متطوع من طلاب السنة النهائية لكليات الطب والصيدلة، وتأهيلهم وتدريبهم كأطقم طبية مساعدة، لتقديم الخدمة الطبية في مرحلة الطوارئ إذا ما استدعت الضرورة ذلك في المراحل المقبلة لمواجهة فيروس كورونا.


وأوضح عبدالباقي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر في حالة حرب مع فيروس كورونا، وهو ما يستلزم وجود عدد أكبر من الأطقم الطبية، لدعم طاقة المستشفيات الحالية، أو في حالة تجهيز مستشفيات ميدانية في المراحل اللاحقة، مؤكدا أن المبادرة التزام وطني تجاه طلاب الطب والصيدلة.


وأكد عضو التنسيقية، أن الشباب المشاركين سيحصلون على عدة امتيازات، أبرزها الخبرة الميدانية المكتسبة من التطوع، توجيه الشكر لهم من قبل الدولة على مجهودهم في مكافحة كورونا، فضلا عن تكريمهم في نهاية التطوع من قبل التنسيقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: الوفد حاضن لشباب الأمة

عضو التنسيقية: نجحنا في التواصل مع الجهات السياسية.. فيديو

تنسيقية الأحزاب تطرح مبادرة البالطو الأبيض لمواجهة فيروس كورونا

البالطو الابيض.. قيد التنفيذ سريعا لمواجهة تداعيات كورونا.. فيديو

تنسيقية الأحزاب: مبادرة البالطو الأبيض لدعم مواجهة فيروس كورونا

عضو تنسيقية الأحزاب يوضح الهدف من مبادرة البالطو الأبيض

ترشيحاتنا

صفقة قوية منتظرة بين الأهلي وبيراميدز .. تفاصيل

استشاري أمراض معدية يكشف موعد انتهاء فيروس كورونا..فيديو

ابنة ريهام سعيد تشعل السوشيال ميديا بفيديو ساخر

ليلة دامية في الظلام والسكون التام .. تفاصيل 6 ساعات لحادث الدائرى الاقليمى بكمين الحظر في الجيزة..شاهد

التعليم ترد على طلاب الثانوية العامة المتخوفين من النزول للجان الامتحانات بسبب فيروس كورونا

في اجتماع عبر الفيديوكونفرانس.. رئيس الوزراء: إجازات مدفوعة الأجر للموظفين المتنقلين من محافظة لأخرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. شاهد إطلالة سلمى أبو ضيف في الحجر الصحي

بالأحضان.. حلا شيحة ونسرين أمين تكسران قواعد الوقاية من كورونا

التأكد من إصابة رضيع عمره 3 أسابيع بـ كورونا في نيويورك.. تفاصيل