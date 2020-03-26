بعد اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين من خلاله.. تعرف على تقنية الفيديو كونفرانس

عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعا اليوم لمجلس المحافظين بالفيديو كونفرانس.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن عقد اجتماع الحكومة بتقنية الفيديو كونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الاختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمى.

ويعتبر الفيديو كونفرانس من أهم التقنيات الحديثة نجاحا وتأثيرا فى ظل الظروف الحالية ليس فى مصر فقط ولكن على مستوى العالم فهى الوسيلة الاكثر امانا للتواصل دون اى تجمعات .

والفيديو كونفرانس هو عملية نقل الصوت والصورة اون لاين كبديل للسفر والتنقل وتستخدمه كثير من الشركات ايضا لإتمام الصفقات والاجتماعات وغيره من اشكال التواصل الانسانى الذى من شأنه تيسير الامور فى ظل الازمات العالمية مثل كورونا .

ويعتبر الفيديو كونفرانس من الاليات التى استخدمتها الحكومة المصرية بشكل عام فى مواضع عدة ..كما تستخدمها وزارة الاتصالات المصرية منذ سنوات فى كثير من الاحداث وكتقنية للمشاركة الدولية مع جهات مختلفة نظرا لطبيعة قطاع الاتصالات باعتباره الاكثر تفاعلا مع العالم الخارجى .



