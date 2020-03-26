تعرف على حقيقة توقف وسائل مواصلات الإمارات غدا

في إطار "برنامج التعقيم الوطني" الذي تنفذه وزارة الصحة الإماراتية ووقاية المجتمع و وزارة الداخلية، لإجراء التعقيم الكامل لكافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع، فقد أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن ايقاف خدمة مترو دبي وترام دبي ووسائل النقل البحري، خلال فترة تنفيذ التعقيم الوطني التي تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا أيام الخميس 26 مارس والجمعة 27 مارس والسبت 28 مارس.





بينما ستكون خدمة جميع وسائل النقل الجماعي اعتيادية خلال أيام التعقيم الوطني من الساعة السابعة صباحًا وحتى السابعة مساء، على أن تعود الحركة إلى طبيعتها بالكامل عقب الساعة السابعة من صباح الأحد 29 مارس مع انتهاء برنامج التعقيم.





وسيتم خلال ساعات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، تقديم خدمة مركبات الأجرة للجمهور عبر تطبيقي كريم، و أوبر، وسيتم تشغيل اسطول من حافلات المواصلات العامة، تعمل على 13 خطا هي: 8 و 10 و12 و13A و17 و24 وC01 وC07 وF18 وF21 وF34 وF43 وX23، بمعدل رحلة كل 30 دقيقة، وتخدم هذه الخطوط 19 مستشفى حكوميا وخاصا.





ويشمل ذلك المستشفيات التالية: راشد، ولطيفه، ودبي، والبراحة، وزليخة، وأن أم سي، والإيراني، والامريكي، والسعودي الالماني بفرعية في مدينة دبي الطبية وفي البرشاء، والامارات التخصصي، والمدينة ميدكلينك، ومستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، ودبي للأسنان، ومستشفى الدكتور رضا، والمركز الامريكي للقلب، ومركز سافير للجراحة اليومية، ومركز بي اي الصحي للجراحة اليومية، ومركز الامارات المتكامل للطب والجراحة، وسيتم تقديم الخدمة خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، للعاملين في القطاعات الحيوية التي حددها قرارا وزارتي الصحة والداخلية، والحالات الطبية الطارئة.





ودعت الهيئة مستخدمي وسائل المواصلات العامة إلى التعاون مع مشرفي محطات وعربات المترو والترام وسائقي حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة.



