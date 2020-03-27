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أخبار البلد

جولات ميدانية لفرع خريجي الأزهر بسوهاج لتوعية المواطنين بفيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:27 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمد شحتة
نظمت وفود من فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بمحافظة سوهاج، جولات ميدانية لمختلف المدن والقري بالمحافظة، لتشجيع المواطنين وأصحاب المحلات التجارية للتكاتف مع الدولة فى خطتها لمجابهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، من خلال اتباع التعليمات والقرارات التي تعلن عنها الدولة، والتي كان آخرها قرارات حظر حركة المواطنين من الساعة 7 صباحًا وحتي الساعة 6 من مساء اليوم التالي وحزمة من القرارات فى هذا الشأن. 

والتقى الشيخ عبدالرحمن اللاوي - الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج،   بالمهندس لطفي محمد علي- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، والأستاذ عادل إسماعيل ثابت - مدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية،  في إطار التعاون البناء ما بين المنظمة بسوهاج و الجهات المسئولة لحث الجماهير في الشوارع، والمحلات التجارية، والميادين، وأمام المنازل، على الالتزام بكل الضوابط التي قررتها الدولة، والتي من شأنها العمل على حماية المواطنين.

كما ناشد الشيخ اللاوي التجار، وأصحاب المحلات، عدم استغلال هذه الأوضاع لرفع الأسعار مؤكدًا على أن معادن الرجال تظهر وقت الشدائد، فضلًا عن أن الجميع الآن تقع على عاتقه المسئولية للتكاتف في سبيل الخروج من هذه الأزمة بأمان وسلام.

وفى مركز جهينة،  ناشد الشيخ محمود أبوعقيل - منسق مكتب المنظمة بالمركز، المواطنين أن يضربوا المثل في امتثالهم لإجراءات الوقاية، و طالبهم بالتماسك، والحرص على سلامة  أنفسهم، وبلادهم، واستقرار الوطن، واقتصاده .

وفي مركز سوهاج، طالب الشيخ محمد السيد عضو فرع المنظمة، المواطنين بعدم الخروج من البيوت إلا للضرورة القصوى، والالتزام بكل الاجراءات الاحترازية التى قررتها الدولة وعدم الاستماع للشائعات، ووجوب التحقق من كل أمر من مصادره، للحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه.
 وبمركز طما، حث الشيخ حسن عبدالمنعم - منسق مكتب  المنظمة بالمركز، المواطنين على الانضباط والالتزام لتحقيق السلامة من الأوبئة والأمراض فى المجتمع.

 وفي جولته بمركز جرجا، طالب الشيخ أسامة السيوطي - عضو فرع المنظمة، المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية، وعدم الخروج من المنازل، لا سيما صلاة الجمعة غدًا ، وصلاتها ظهرًا في البيوت أربع ركعات عملًا بالرخصة.
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