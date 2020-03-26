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رياضة

تعرف على برنامج تدريبات هنا جودة

الخميس 26/مارس/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تؤدي هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، تدريبات مكثفة في المنزل، على الرغم من تعليق التدريبات وتوقف المسابقات المحلية والعالمية المختلفة، بسبب تفشي فيروس «كورونا».


وأوضحت اللاعبة أن تدريباتها لم تتأثر، خاصة أن منزلها يوجد به صالة تدريبات بدنية مميزة، وكذلك صالة تنس طاولة على أفضل ما يكون.


وأشارت إلى أنها تحرص على أداء التدريبات البدنية والخططية، فضلًا عن الحفاظ على عمليات التعقيم والتطهير المستمرة، تماشيًا مع إجراءات السلامة والوقاية التي يطلبها النادي من جميع الفرق الرياضية، لتجنب فيروس «كورونا».
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