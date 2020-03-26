تعرف على برنامج تدريبات هنا جودة

تؤدي هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، تدريبات مكثفة في المنزل، على الرغم من تعليق التدريبات وتوقف المسابقات المحلية والعالمية المختلفة، بسبب تفشي فيروس «كورونا».









وأوضحت اللاعبة أن تدريباتها لم تتأثر، خاصة أن منزلها يوجد به صالة تدريبات بدنية مميزة، وكذلك صالة تنس طاولة على أفضل ما يكون.







