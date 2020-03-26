محدش ينزل مفيش هزار.. تحرير 88 محضر اختراق حظر التجول بأسيوط

أكد مصدر أمني بأسيوط أنه تم تحرير 88 محضر خرق حظر التجول لعدد من المواطنين خلال اليوم الأول لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر التجول أمس الأربعاء.





وقال المصدر إن المديرية تقوم بتطبيق الحظر بكل حزم بناء على توجيهات وزير الداخلية مع التعامل برأفة مع الحالات الحرجة والمرضية المنقولة إلى المستشفيات.





كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، فرضت لليوم الثاني، حظر التجول بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحظر التجول من السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، بداية من مساء اليوم، للحد من انتشار فيروس كورونا.





ونشرت مديرية الأمن عددا من اللافتات بالشوارع والميادين الرئيسية تحمل عبارات " مصر تستطيع .. سلامتك وأسرتك تهمنا".