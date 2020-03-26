التعليم تعلن عن موعد إصدار المشروعات البحثية بدلا من الاختبارات.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إن وزارة التربية والتعليم تحاول تقديم الحلول ل ٢٢ مليون طالب ، ونخاطب جميع الاعمار والفئات لكي يحصلوا علي الراحة في الشهادات العامة .





وأضاف " شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية " ام بي سي مصر " ، أن الظروف العالمية تتغير كل ساعة بسبب فيروس كورونا لذا نحتاج من التقليل من الاحتكاك هذه الفترة ، منوها إلي أن عدد طلاب الشهادات الاعدادية تصل إلي مليون و٨٠٠ طالب لذا نجنبهم موضوع اللجان وبالتالي يتم استبداله بمشروع بحثي في المنزل .





وأكد " وزير التربية والتعليم " أنه سيتم إصدار تفاصيل المشروع البحثي يوم ٢ ابريل ، مضيفا أن الطلاب سيتم اختبارهم في المنهج حتي يوم ١٥ مارس ، وبالتالي المشروع منذ بداية الترم حتي منتصف مارس فقط.





وتابع ": سيتم تطبيق قانون الغش علي كل من يحاول غش البحث المطلوب للانتقال للصف الاول".





وأضاف ان الطالب يقوم بالمشروع البحثي سواء منفرد او في مجموعة ، سيتم منحهم ١٠٠ % حال اجراء البحث بشكل ممتاز لذا يعد هذا المشروع هدية من الوزارة للطلاب.