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التعليم تعلن عن موعد إصدار المشروعات البحثية بدلا من الاختبارات.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 10:58 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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محمود محسن
قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إن وزارة التربية والتعليم تحاول تقديم الحلول ل  ٢٢ مليون طالب ، ونخاطب جميع الاعمار والفئات لكي يحصلوا علي الراحة في الشهادات العامة .

وأضاف " شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية " ام بي سي مصر " ، أن الظروف العالمية تتغير كل ساعة بسبب فيروس كورونا لذا نحتاج من التقليل من الاحتكاك هذه الفترة ، منوها إلي أن عدد طلاب الشهادات الاعدادية تصل إلي مليون و٨٠٠ طالب لذا نجنبهم موضوع اللجان وبالتالي يتم استبداله بمشروع بحثي في المنزل .

وأكد " وزير التربية والتعليم " أنه سيتم إصدار تفاصيل المشروع البحثي يوم ٢ ابريل ، مضيفا أن الطلاب سيتم اختبارهم في المنهج حتي يوم ١٥ مارس ، وبالتالي المشروع منذ بداية الترم حتي منتصف مارس فقط.

وتابع ": سيتم تطبيق قانون الغش علي كل من يحاول غش البحث المطلوب للانتقال للصف الاول".

وأضاف ان الطالب يقوم بالمشروع البحثي سواء منفرد او في مجموعة ، سيتم منحهم  ١٠٠ % حال اجراء البحث بشكل ممتاز لذا يعد هذا المشروع هدية من الوزارة للطلاب.
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