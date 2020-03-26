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أخبار العالم

نحو 82 ألفا.. الولايات المتحدة تفوق الصين في إصابات كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الخميس، تجاوز عدد الإصابات بكورونا بلاد الصين، حيث وصلت الإصابات بامريكا الى ما يقارب الـ 82 ألف إصابة. 

الولايات المتحدة في الوقت الحاضر ثالث أكثر البلدان تضررا من فيروس كورونا الجديد ويوجد 42164 حالة وفاة و 471 حالة وفاة، وبينما سجلت نيويورك غالبية الحالات، فقد أبلغت العاصمة الأمريكية واشنطن عن وجود نحو 183 حالة ووفيات.

وتسعى الولايات المتحدة للتعامل مع تفشي الفيروس التاجي الذي أصاب بالفعل 375498 شخصًا في 195 دولة وحصد أرواح 16362 شخصًا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الولايات المتحدة تصبح المركز التالي لـ  كوفيد 19، وفرض ما يقرب من نصف الولايات الأمريكية إجراءات الإغلاق، ما حد من التجمعات العامة لاحتواء الفيروس.
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