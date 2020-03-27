AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سمية الخشاب تدعم رولا محمود بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:08 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
حرصت سمية الخشاب على دعم رولا محمود بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"

وقالت سمية الخشاب من خلال تغريدتها " “ألف سلامة عليكِ الله يشفيكِ ويعافيكِ بقدرته.. تفائلي في الله خير، وثقي في قدرة الله عز وجل.. قلوبنا معاكِ وإن شاء الله ربنا ينجيكِ يا حبيبتي”

وضُجت وسائل الإعلام المصرية، بعدما كشفت رولا محمود، عبر حسابها الشخصي على تويتر، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وذلك أثناء تواجدها فى العاصمة الإنجليزية لندن. 

ونشرت رولا محمود، تغريدة عبر تويتر، أكدت قالت فيها: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ .. أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

وبدأت رولا محمود التمثيل، من خلال مسلسل: (أوان الورد) عام 2000، ثم تبعته بفيلمي "الساحر" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز عام 2001، وفيلم "مواطن ومخبر وحرامي" مع خالد أبو النجا، من نفس العام، فجذبت الأنظار لها من خلال مشاركتها بدور (مديحة زوجة الحرامي). 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة أول فنانة مصرية بفيروس كورونا .. تعرف عليها

بعد إصابة أول فنانة مصرية بـ فيروس كورونا.. تعرف عليها في 10 صور

شاركت في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي".. 5 معلومات عن الفنانة المصرية المصابة بـ"كورونا"

حملة دعم وتضامن على السوشيال لأول فنانة مصرية تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا

مفاجأة بنات موسى لجمهوره الحلقة الأخيرة على جزأين

حالتها سيئة وتبحث عن علاج.. كيف أعلنت أول فنانة مصرية إصابتها بـ كورونا

ترشيحاتنا

قطر تعلن الإغلاق التام عقب ارتفاع إصابات كورونا لـ 549 حالة

وزير التموين: التنسيق مع المحافظات للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل 7 صباحا

إعلامية: الكويت تواجه فيروس أخطر من كورونا

صفقة قوية منتظرة بين الأهلي وبيراميدز .. تفاصيل

بعد حسم مصير الطلاب اليوم .. تعرف على مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2020

السيسي: جهود مكافحة الإرهاب ستمثل عبئًا إضافيًا الفترة المقبلة في ظل كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل منهم عانى من أعراض مختلفة.. إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بـ كورونا

خوفا من عدوى كورونا.. مسنة تضطر لرؤية حفيدتها لأول مرة عبر حاجز

حيلة سيدة لتجنب الإصابة بـ كورونا تتسبب في تعرضها للطرد من محل تجاري.. شاهد