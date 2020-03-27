فيروس كورونا يمنع برشلونة من التعاقد مع هذا اللاعب

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والذعر حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وإصابته العديد من أفراد المنظومة الرياضية، وتسببه كذلك في توقف النشاط الكروي.

النادي الكاتالوني أعلن بعد تأجيل منافسات الدوري الإسباني إلى أجل غير مسمى، إيقاف نشاطه الرياضي، وإغلاق مقراته التدريبية، وعزل اللاعبين ذاتيًا في منازلهم.



وتأثرت منظومة البرسا بشدة، حيث توقف نشاط أكاديمية لاماسيا المعروفة، فضلًا عن أضرار اقتصادية كبرى لا يمكن إغفالها على الإطلاق.

ولكن.. يبدو أن مستقبل المواهب في النادي الكاتالوني، في خطر، بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، حيث تسبب كورونا في تعطيل صفقة هامة، كان البرسا قريبًا من إتمامها.

ارتبط برشلونة بالحصول على السنغالي سوليمان فاي، الذي تألق بشدة مع منتخب بلاده في كأس العالم تحت سن الـ17 عامًا، حين سجل هدفين في 3 مباريات.

فاي بالفعل وصل إلى البرسا، وتدرب مع أكاديمية لاماسيا، وأبهر الجميع بحسب الصحيفة الإسبانية، للدرجة التي دفعت الأسطورة كلويفرت، يتفق معه على التوقيع، بحلول أبريل.

وأنهى انتشار فيروس كورونا في إسبانيا، وإغلاق مقر الأكاديمية، آمال إدارة النادي في حسم ضم اللاعب، الذي اضطر للعودة إلى بلاده.



