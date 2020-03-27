رئيس نادي جزيرة الورد يدعم مصابي كورونا في مصر.. فيديو

أكد طارق عبد الهادي رئيس نادي جزيرة الورد أن الوقوف بجانب الدولة سواء بتبرع مادي أو مبادرة معنوية يعتبر من اسمى الأفعال التي تعبر عن حب الوطن.





وأضاف عبد الهادي خلال تصريحاته مع الاعلامي ايهاب الكومي في برنامج ملعب البلد المذاع على فضائية صدى البلد ان من الضروري ان نقف بجوار البلد ولابد ان نكون حزمه واحده لكي لا تخلص ونكافح لنحقق دي على فيروس كورونا المستجد.





واشار رئيس نادي جزيره الورد الى أن نادي جزيره الورد من اكبر الأنديه في مصر وافريقيا على جوده ان يكون سابقا في خطوه مثل هذه الخطوات الايجابيه التي تمنح البلد تطور دائم.





واختتم عبد الهادي تصريحاته لانه يرغب من جميع الانديه الرياضيه في جمهوريه مصر العربيه ان تقوم بالمبادرات وتبرعات لدعم المصابين بفيروس كورونا لكي نستطيع ان نتخلص من هذا الفيروس اللعين.



