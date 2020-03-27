AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يكشف موقف حميد أحداد من العودة إلى صفوف الزمالك

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعى
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن نادي الرجاء المغربي له أحقية شراء المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق المعار للنادي المغربي مقابل حصول الزمالك على ما يقرب من 25 مليون جنيه.

وأعلن مرتضى منصور أن عقد الإعارة بين الناديين ينص على منح الرجاء أحقية شراء اللاعب، على أن يتم إخطار الزمالك بتفعيل الشرط قبل شهر من انتهاء الإعارة.

وأضاف مرتضى منصور أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني لم يضع أي شروط لتجديد عقده، وأضاف أن المدير الفني لم يطلب رحيل الايفواري رزاق سيسيه، مضيفا أن النادي تلقى عرضا بثلاثة ملايين دولار.

وأضاف مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه لم يتفاوض مع أي لاعب من الأهلي سواء حسام عاشور أو أحمد فتحي، مضيفا أن التفاوض مع فتحي فقط كان عندما يتفاوض النادي مع عبد الله السعيد الموسم الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تقدم خالد بوطيب بشكوى ضد الزمالك ؟ .. الوكيل يجيب

محمد عزيز: رئيس الزمالك صاحب قرار مشاركة أحداد.. وبوطيب لم يشك الزمالك

الزمالك يرفض الحلول الودية في بند حميد أحداد ويكافئ حازم إمام.. فيديو

لاعب الزمالك المعار يقوم بلافتة رائعة تجاه متضرري كورونا

أخبار الزمالك.. عرض خيالي لضم لـ نجم الأهلي.. صدمة للفريق بشأن دوري الأبطال

مدرب الرجاء المغربي يضع إدارة الفريق فى ورطه بسبب نجم الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

اخبار النادي الأهلي اليوم.. تجديد تعاقد الشناوي وسعد سمير.. وإتمام صفقة جديدة

أهم الأخبار.. قرارات عاجلة من وزير التعليم.. 39 إصابة جديدة بـ كورونا فى مصر.. وفرنسا تعتمد علاجا للفيروس

السيسي: جهود مكافحة الإرهاب ستمثل عبئًا إضافيًا الفترة المقبلة في ظل كورونا

مراسلة الجارديان البريطانية تغادر مصر بعد سحب اعتمادها بسبب كورونا

كل منهم عانى من أعراض مختلفة.. إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بـ كورونا

وزير التموين: التنسيق مع المحافظات للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل 7 صباحا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.. حيلة جديدة من الفيروس الذكي لاقتحام المنازل

مفاجأة سارة .. القهوة تحميك من كورونا.. تفاصيل

كل منهم عانى من أعراض مختلفة.. إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بـ كورونا