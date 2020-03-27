مرتضى منصور يكشف موقف حميد أحداد من العودة إلى صفوف الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن نادي الرجاء المغربي له أحقية شراء المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق المعار للنادي المغربي مقابل حصول الزمالك على ما يقرب من 25 مليون جنيه.



وأعلن مرتضى منصور أن عقد الإعارة بين الناديين ينص على منح الرجاء أحقية شراء اللاعب، على أن يتم إخطار الزمالك بتفعيل الشرط قبل شهر من انتهاء الإعارة.



وأضاف مرتضى منصور أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني لم يضع أي شروط لتجديد عقده، وأضاف أن المدير الفني لم يطلب رحيل الايفواري رزاق سيسيه، مضيفا أن النادي تلقى عرضا بثلاثة ملايين دولار.



وأضاف مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه لم يتفاوض مع أي لاعب من الأهلي سواء حسام عاشور أو أحمد فتحي، مضيفا أن التفاوض مع فتحي فقط كان عندما يتفاوض النادي مع عبد الله السعيد الموسم الماضي.