AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف يقرر مكافأة إجادة للمديريات الأكثر انضباطا في تطبيق قرار غلق المساجد

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:35 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  صرف مكافأة إجادة لأكثر المديريات التزامًا بقرارات الوزارة وتوجيهاتها بشأن تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد ، يتم صرفها لأكثر العاملين بالمديرية جهدًا وحرصًا على تنفيذ التعليمات ، بناء على مذكرة من مدير المديرية ورئيس غرفة المتابعة  المركزية بديوان عام الوزارة، مع التأكيد على عدم فتح المساجد تحت أي ظرف طوال فترة توجيه الوزارة بغلقها ، وعدم الانسياق خلف أي شائعات تبثها بعض الصفحات والمواقع المغرضة في هذا الشأن .

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة  على تحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس ، واتخاذها بعض القرارات والتي من أهمها تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق المساجد في الظروف الآنية  إلى أن يرفع الله عز وجل البلاء عن البلاد والعباد بفضله وكرمه . 
        
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. تفاصيل قرار الأوقاف بشأن دعوات الصلاة لرفع البلاء

الأوقاف: طاعة ولي الأمر في مؤسسات الدولة واجب شرعي

بسبب كورونا.. 16 إجراءً احترازيا من وزارة الأوقاف لمنع انتشار الفيروس.. تعرف عليها

اعرف كل تعليمات وزارة الأوقاف بشأن صلاة الجمعة.. و16 قرارا للحد من انتشار كورونا

بعد غلق المساجد.. وزير الأوقاف يلغي الاحتفالات بذكرى الإسراء والمعراج

بعد غلق المساجد .. وزير الأوقاف: انطلاق أذان النوازل من ماسبيرو ظهر اليوم

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم: امتحان تجريبى لـ أولى ثانوى فقط وليس ثانية ثانوى

تحذير خطير من الصحة العالمية بشأن تفشي كورونا في افريقيا

تركي آل الشيخ يتوجه بالدعاء إلى الله بسبب معاناته من المرض

تسالي كورونا.. معهد ثربانتس يطلق سلسلة "أغاني للقراءة ليلا"

كل منهم عانى من أعراض مختلفة.. إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بـ كورونا

ترامب: أحرزنا تقدما كبيرا ضد كورونا وسوف نهزمه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ترك الملكية.. ميجان ميركل تأخذ دور "الفيل" في فيلم جديد من ديزني

كورونا يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.. حيلة جديدة من الفيروس الذكي لاقتحام المنازل

مفاجأة سارة .. القهوة تحميك من كورونا.. تفاصيل