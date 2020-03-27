وزير الأوقاف يقرر مكافأة إجادة للمديريات الأكثر انضباطا في تطبيق قرار غلق المساجد

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة إجادة لأكثر المديريات التزامًا بقرارات الوزارة وتوجيهاتها بشأن تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد ، يتم صرفها لأكثر العاملين بالمديرية جهدًا وحرصًا على تنفيذ التعليمات ، بناء على مذكرة من مدير المديرية ورئيس غرفة المتابعة المركزية بديوان عام الوزارة، مع التأكيد على عدم فتح المساجد تحت أي ظرف طوال فترة توجيه الوزارة بغلقها ، وعدم الانسياق خلف أي شائعات تبثها بعض الصفحات والمواقع المغرضة في هذا الشأن .



