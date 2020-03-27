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رياضة

رسميا .. برشلونة يخفض أجور اللاعبين بعد توقف النشاط في أسبانيا

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:34 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي تخفيض أجور اللاعبين والعاملين بشكل عام داخل النادي، بعد الخسائر الإقتصادية نتيجة توقف النشاط على مستوى الدوري الإسباني وجميع الأنشطة بسبب تفشي فيروس الكورونا.

وأكد نادي برشلونة خلال بيانه الرسمي :" ناقش مجلس الإدارة، في اجتماعه يوم الخميس 26 مارس عبر الإنترنت، الإجراءات التي سيتم تطبيقها لتقليل التأثير الاقتصادي الذي تسببه أزمة الفيروس التاجي على نشاط نادي برشلونة".

أضاف البيان قائلا:" من بين التدابير المعتمدة، تخفيض الرواتب للرياضيين، وغير الرياضيين العاملين في النادي، وستتم معالجة هذه الملفات أمام إدارة العمل، بمجرد مشاركة النادي مع جميع أفراده، الرياضيين وغير الرياضيين ، وجميع الجوانب المتعلقة بهذه التدابير".

وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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