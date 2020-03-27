أهالي خاتم المرسلين يشكون من تهالك الطرق

أرسل القارئ سيد محمد ، شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررًا من تهالك طريق شارع محمد الزيدي من خاتم المرسلين من شارع الملكة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة.









وقال محمد في شكواه " نحن سكان شارع محمد الزيدي من خاتم المرسلين من شارع الملكة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة نعاني من تهالك الشارع ما يتسبب فى عرقلة الأهالى".









وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.





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