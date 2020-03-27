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بين الناس

أهالي خاتم المرسلين يشكون من تهالك الطرق

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:01 ص
تكسير الطرق
تكسير الطرق
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احمد قطب
أرسل القارئ سيد محمد ، شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررًا من تهالك طريق شارع محمد الزيدي من خاتم المرسلين من شارع الملكة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة.


وقال محمد في شكواه " نحن سكان شارع محمد الزيدي من خاتم المرسلين من شارع الملكة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة نعاني من تهالك الشارع  ما يتسبب فى عرقلة الأهالى".


وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة. 

للتواصل مع القارئ الاتصال برقم : 01154717566

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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