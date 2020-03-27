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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ماذا تفعل عند اختراق حسابك على فيسبوك.. كورونا يجبر آبل على اتخاذ قرار صعب

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:11 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" ، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية: 


أصبح عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من المواقع الأساسية في حياة الملايين حول العالم، ولكن هل فكرت يومًا أنه يمكن لشخص آخر اختراق حسابك؟ والإطلاع على كل اسرارك، بل والتحكم في الحساب أيضًا ومنعك من الدخول إليه مرة أخرى.


أشارت تسريبات إلى أنه من المتوقع إطلاق عائلة آبل المرتقبة iPhone 12، حيث خططت الشركة الأمريكية لإطلاق الإصدار الأول من هواتف آيفون بتقنية 5G، خلال شهر سبتمبر 2020، والتى تعلن عن منتجاتها الجديدة في هذا الشهر من كل عام.


أطلقت شركة سامسونج خلال العام الجاري العديد من هواتفها الذكية، والتى تأتي بميزات جديدة ومبتكرة، وقد أصدرت عملاق التقنية تحديثا جديدا لمجموعة العام الماضي من هواتفها Galaxy S10 و Note10، الذي يأتي مع ميزات سلسلتها الرائدة Galaxy S20.


يعد تطبيق واتساب الأزرق WhatsApp Plus، أحد النسخ المعدلة من خدمة التراسل الفوري الشهيرة "واتساب" المملوك لشركة فيسبوك، والذي عكف عليه المطورون لإضافة ميزات محدثة كليا ليست متوفرة في التطبيق الرئيسي. 


أطلقت خدمة مشاركة وتعديل الصور إنستجرام "Instagram"، ميزة جديدة تسمى Co-Watching، والتى تتيح للمستخدمين مشاركة الصور والمنشورات أثناء إجراء مكالمات الفيديو عبر التطبيق، بحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني.

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