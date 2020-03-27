شريف عامر يعلق على تجاوز أمريكا الصين في أعداد الإصابة بفيروس كورونا.. شاهد

علق الإعلامي شريف عامر على ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة الأمريكية والذي تجاوز الصين بؤرة الوباء.





وغرد شريف عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "‏أمريكا و الصين. الأولى الأكبر اقتصادا و قوة ، تتجاوز الثانية الأكبر تعدادا كورونا يعصف بالكبار ..ربنا يحفظ كل الناس طبعًا لكننا ندعوه أيضا ان يكون رحيما بالباقي الصغار".





ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه وجاءت التعليقات بين "‏‎‏‎كلنا وجميعنا ضعفاء أمام الجبار لم يكن ترامب أقوى من الأقوام السابقة يبقى ضعيفا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضررا" و" ربنا يسترها علينا " و" ءامين يارب " و" ‏‎يارب اللهم آمين ربنا يحفظنا ويحفظ أمة محمد أجمعين يارب".





يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت الصين، أمس، في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد بإجمالي 82 ألف حالة إصابة.