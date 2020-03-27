AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شريف عامر يعلق على تجاوز أمريكا الصين في أعداد الإصابة بفيروس كورونا.. شاهد

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:09 ص
شريف عامر
شريف عامر
Advertisements
مصطفى كرم
علق الإعلامي شريف عامر على ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة الأمريكية والذي تجاوز الصين بؤرة الوباء.

وغرد شريف عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "‏أمريكا و الصين. الأولى الأكبر اقتصادا و قوة ، تتجاوز الثانية الأكبر تعدادا كورونا يعصف بالكبار ..ربنا يحفظ كل الناس طبعًا لكننا ندعوه أيضا ان يكون رحيما بالباقي الصغار".

ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه وجاءت التعليقات بين "‏‎‏‎كلنا وجميعنا ضعفاء أمام الجبار لم يكن ترامب أقوى من الأقوام السابقة يبقى ضعيفا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضررا" و" ربنا يسترها علينا " و" ءامين يارب " و" ‏‎يارب اللهم آمين ربنا يحفظنا ويحفظ أمة محمد أجمعين يارب".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت الصين، أمس، في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد بإجمالي 82 ألف حالة إصابة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرة خير.. تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الصين

رواد التواصل الاجتماعي يطلقون حملة احمي نفسك احمي بلدك لتجنب الإصابة بـ كورونا

نحن مش مؤهلين .. إليسا تطالب اللبنانيين بالبقاء في المنزل خوفا من كورونا.. شاهد

الصين تسجل 10 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد

62 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في جنوب أفريقيا

أمريكا تعلن ارتفاعا مخيفا لعدد وفيات كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

ترشيحاتنا

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة سيدرسون المناهج المحذوفة في أول سنة في الكلية

كل منهم عانى من أعراض مختلفة.. إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بـ كورونا

مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

الحماية المدنية بـ الجيزة تنقذ أهالي الوراق من كارثة.. شاهد

ماكرون يعلن عن مبادرة جديدة لمواجهة كورونا مع ترامب

الأزمات تتوالى .. الكويتية غدير السبتي تتعرض للنصب بعد إصابة ابنتها بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمات متكررة مع الفنان السوري .. زوجة قصي خولي في أحدث ظهور: مصدومة

ضبط رجل يمني يبصق داخل مركز تجاري في السعودية.. واشتباه في إصابته بـ كورونا

وفاة ثاني سجين بريطاني بفيروس كورونا.. كيف وصل إليهم