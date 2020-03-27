وفاة ثاني سجين بريطاني بفيروس كورونا.. كيف وصل إليهم

أعلنت بريطانيا اليوم وفاة ثاني سجين بريطاني بفيروس كورونا عجوز يبلغ من العمر 66 عامًا بعد أن تسببت العدوى في وفاة أول سجين يبلغ من العمر 84 عامًا.





كان الضحية الأولى قد توفى في سجن مانشستر الذي عانى من حالة صحية حرجة في المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا وفقًا للتقارير.





راح العجوز «إدوين هيلير» كأول ضحية الذي كان مسجونًا بتهمة الاعتداء الجنسي على فتيات صغيرات في السبعينات، كان أول سجين بريطاني يموت بسبب فيروس كورونا عندما توفى في المستشفى.





نقل المدان إلى المستشفى مع الإنتان المشتبه به يوم الجمعة الماضية ولكن نتائج ما بعد الوفاة أظهرت أنه أصيب أيضا بفيروس كورونا، مما تسبب على الأرجح في وفاته.





وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" الليلة الماضية: "القلق الحقيقي هو كيف التقطه، ومن هو الآخر الذي اتصل به وكيف مات".