الجيش الليبي يدك مواقع مليشيات الوفاق في أبوقرين ووادي زمزم

قالت مصادر عسكرية ليبية، اليوم الجمعة، إن سلاح الجو الليبي شن غارات على مواقع لقوات حكومة الوفاق في منطقة أبوقرين ووادي زمزم.





ونقلت وكالة "سبوتنك" عن المصادر قولها: ""سلاح الجو الليبي نفذ ثلاثة غارات جوية على مواقع للحشد الميليشياوي في منطقة ابوقرين ووادي زمزم قبل قليل"، مؤكدًا على أن "مسلحي حكومة الوفاق يحشدون لهجوم في منطقة الهيشة وزمزم على مواقع للجيش الليبي".





وأضافت: "بعد المراقبة والمتابعة تم رصد مجموعة كبيرة من العربات المسلحة خارجة من مدينة مصراته في أتجاه الهيشة ووادي زمزم للهجوم على قوات الجيش الليبي".





وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري أصدر، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلًا يكشف فيه تطورات خرق الهدنة الإنسانية من قبل مليشيات حكومة فايز السراج الموالية لتركيا.





وقال المسماري في بيانه الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "مليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين فروا أمام تقدمات قوات الجيش الليبي، وقوات الجيش تمكنت من تطهير مناطق العسة و رقدالين والجميل و زلطن من سيطرة مليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين".





وأضاف: " تقدمات الجيش الليبي الميدانية جاءت ردًا على هجوم المليشيات والمرتزقة الإرهابية على قاعدة الوطية، وكل هذه المناطق تنعم بالأمن والأمان بعد طرد المليشيات الإرهابية منها، وأهالي المناطق المحررة ساندوا القوات المسلحة في تقدماتها حرصًا على حريتهم وبناء مستقبلهم".





وتابع اللواء المسماري: "المجتمع الدولي بات يدرك تجاهل المليشيات الإرهابية لوقف الأعمال الإعدائية وعدم احترامهم لوقف إطلاق النار والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، والاستجابة لدعواتنا لتكثيف الجهود لمكافحة وباء كورونا المستجد، ونؤكد على أن استمرار ملشيات الوفاق في خرق هدنة وقف إطلاق النار ورفضها لإيقاف الأعمال العدائية وتركيز الجهود على مكافحة وباء كورونا، فإن القوات المسلحة العربية تجد نفسها على خيار المواجهة ضد المليشيات الإرهابية المدعومة من عناصر الجيش التركي ومرتزقة سوريين".



