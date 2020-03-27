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ترامب يبحث تطورات فيروس كورونا مع الرئيس الصيني

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:44 ص
ترامب
ترامب
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البهي عمرو
عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد أن الرئيس الأمريكى ترامب قال إنه يبحث تطورات فيروس كورونا مع الرئيس الصينى، ولم تعرض القناة أى تفاصيل جديدة عن الخبر.

قالت خلية أزمة فيروس كورونا الأمريكية، اليوم الجمعة، إن التوصل للقاح خاص بفيروس كورونا يمكن أن يكون جاهزًا في منتصف الصيف، تمهيدًا لطرحه رسميًا في الأسواق.

وأضافت خلال المؤتمر اليومي الذي يعقده البيت الأبيض حول تداعايات تفشي كورونا: "لدينا العديد من أجهزة التنفس والأسرة التي لم يتم استخدامها حتى الآن ولا نواجه أزمة بسبب كورونا".

وتابعت: "سنعمل على انتاج اللقاح الخاص بكورونا بالتوازي مع عملية التأكد من فاعليته".

من جانب آخر، قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال المؤتمر: "مختبرات آبوت قدمت لإدارة الأغذية والأدوية اختبارا لفيروس كورونا تظهر نتائجه بعد 15 دقيقة".

ومساء أمس، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عدد الإصابات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة الامريكية،تجاوز عدد الإصابات في الصين وإيطاليا، حيث وصلت الإصابات بها إلى ما يقارب الـ 82 ألف إصابة. 

وتسعى الولايات المتحدة للتعامل مع تفشي الفيروس التاجي الذي أصاب بالفعل 375498 شخصًا في 195 دولة وحصد أرواح 16362 شخصًا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الولايات المتحدة تصبح المركز التالي لـ  كوفيد 19، وفرض ما يقرب من نصف الولايات الأمريكية إجراءات الإغلاق، ما حد من التجمعات العامة لاحتواء الفيروس
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