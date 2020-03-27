ألمانيا وخطر كورونا.. تسجيل 43 ألف إصابة بالفيروس

أعلنت ألمانيا اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 43 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





ووفقًا لوسائل إعلام ألمانية، بلغت حالات الإصابة أقصى مستوى لها في ولاية شمال الراين ويستفاليا بأكثر من 10800 إصابة بالعدوى ووفاة 82 شخصا تليها ولاية بافاريا بأكثر من 8800 إصابة بالعدوى، ثم بادن فورتمبيرج بأكثر من 8400 إصابة بالعدوى.





فيما وصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، إلى أكثر من 260 حالة في جميع أرجاء ألمانيا.





فيما ذكر معهد روبرت كوش الألماني للأبحاث أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 253، فيما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 42288.