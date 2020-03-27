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مدير مركز أمراض الصدر: مضاعفات كورونا خطيرة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:27 ص
مدير عام ادارة مركز
مدير عام ادارة مركز امراض الصدر بوزارة الصحة
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محمود محسن
أعلن  الدكتور وجدى أمين مدير عام ادارة مركز امراض الصدر بوزارة الصحة، أن الوزارة خصصت خط ساخن وهو 105 وأيضا خط اخر للإبلاغ عن اى حالة مصابة بفيروس كورونا مؤكدا انه يتم تلقى اى استفسار ويتم توجيه أي حالة لأقرب مستشقى ويتم متابعة الحالة اذا كان مشتبه في إصابتها.

وأضاف أمين خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أنه اذا تم التأكد من تعرض أي شخص لفيروس كورونا  يتم اخذ العينة منه ويتم عزله بأحد المستشفيات اذا تم التأكد من اصابته.

وتابع  مدير عام ادارة مركز امراض الصدر بوزارة الصحة  أن هناك أعراض بسيطة هي الإحتقان والرشح مؤكدا أنه اذا شعر أي شخص بتلك الأعراض فعليه عزل نفسه واذا لم يتحسن خلال 48 ساعة وشعر بضيق التنفس يتوجه لأقرب مستشفى صدر أو حميات ويتم التعامل معه على انه اشتباه بفيروس كورونا.

وأشار الدكتور وجدى أمين إلى أنه اذا تم التأكد من الاصابة يتم اتخاذ اجراءات تحويل الحالة لأقرب مستشفى تستقبل الحالات مؤكدا أنه لا بد من عزل المريض تماما والفريق الطبي يستطيع عمل أي دعم لاى حالة سواء معنوى أو طبي.

وقال مدير عام ادارة مركز امراض الصدر بوزارة الصحة  إن أى شخص معرض للاصابة بالفيروس لكن المضاعفات الخطيرة يكون معرض لها كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة أو نقص فى كفاءة الجهاز المناعي وفقا لأحصائيات الوفاه حول العالم.
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