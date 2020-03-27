الأرصاد: أمطار خفيفة ورياح معتدلة على مناطق متفرقة.. والصغرى بالقاهرة 13

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، طقس غدا السبت، لطيف نهارا بارد ليلا، يصاحبه شبورة صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى، وتكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.





ويكون على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارا بارد ليلا، يصاحبه شبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السوبس.





وعلى شمال الصعيد يكون معتدل نهارا بارد ليلا، يصاحبه شبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى جنوب الصعيد يكون مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.



