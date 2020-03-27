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أخبار البلد

الأرصاد: أمطار خفيفة ورياح معتدلة على مناطق متفرقة.. والصغرى بالقاهرة 13

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:00 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس غدا السبت، لطيف نهارا بارد ليلا، يصاحبه شبورة صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى، وتكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

ويكون على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارا بارد ليلا، يصاحبه شبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السوبس.

وعلى شمال الصعيد يكون معتدل نهارا بارد ليلا، يصاحبه شبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى جنوب الصعيد يكون مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت: القاهرة الكبرى 22 للعظمى والصغرى 13، وعلى الوجه البحري 22 للعظمى و14 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية الغربية 20 للعظمى والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 20 للعظمى و13 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد تكون 25 للعظمى و15 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمى و20 للصغرى.
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