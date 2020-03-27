وفاة شقيق الفنانة البحرينية إبتسام عبد الله





وقالت إبتسام:" وبشر الصابرين الذين إِذا أَصابتهم مصيبة قالوا إِنا للّه وإِنا إِليه راجعون.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إِلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. البقاء لله".





وأضافت:" انتقـــل إلى رحمة الله تعالی أخوي ( إبراهيم جمال محمد ) والد كل من: محمد وحاتم وعبدالله وخالد، سيوارى جثمانه الثرى اليوم الجمعة 27 مارس 2020م مقبرة المنامة الدفان بعد صلاة الجمعه التعازي من في المقبره فقط".

أعلنت الفنانة البحرينية إبتسام عبدالله، وفاة شقيقها من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وطالبت جمهورها بالدعاء له.